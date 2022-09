Nach Marseille-Krawallen: SGE bekommt Strafe auf Bewährung

Die Blöcke der Ultras der Eintracht (l) und von Marseille beschießen sich im Vélodrome mit Feuerwerkskörpern. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Es drohten Geisterspiele, herauskamen zwei Ausschlussstrafen auf Bewährung samt einer Geldstrafe. Der europäische Fußballverband UEFA hat am Freitagabend das Urteil für die schlimmen Vorfälle rund um die Champions-League-Partie der Frankfurter Eintracht bei Olympique Marseille gefällt. Demnach müssen die Hessen beim nächsten Heimspiel in einem UEFA-Clubwettbewerb ein Teil des Stadions – konkret: 1000 Plätze – für Zuschauer sperren und dürfen zur nächsten Auswärtspartie auf europäischer Bühne keine Karten an die eigenen Fans verkaufen.

Diese Sanktionen gelten allerdings nicht für die kommenden Partien in der Königsklasse gegen Tottenham Hotspur (4. und 12. Oktober), sondern greifen erst dann, sollten sich die Fans der SGE noch einen weiteren Fehltritt erlauben. Denn die Strafe wurde auf Bewährung ausgesetzt und gilt für ein Jahr. Dazu müssen die Frankfurter eine Geldstrafe in Höhe von 45.000 Euro zahlen.

Die genannten Ausschlussstrafen wurden von der UEFA wegen rassistischem Verhaltens ausgesprochen. Damit bezieht sich der Verband auf den Hitlergruß und weitere faschistische Gesten, die Eintracht-Fans vor Anpfiff der Partie in Marseille in Richtung der französischen Fans gezeigt hatten.

„Das Urteil berücksichtigt ganz offensichtlich nicht nur die außergewöhnlichen Rahmenbedingungen rund um das Spiel und die Ausnahmezustände in der Stadt und im Stadion, sondern auch unsere enormen organisatorischen Bemühungen und insbesondere die klare Haltung und Kommunikation des Clubs zu den Vorkommnissen“, sagt Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke.