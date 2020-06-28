Neue HBRS-Botschafter: Ex-Eintracht-Profis im Interview

Seit neuestem sind Uwe Bindewald (Bildmitte, links) und Alexander Schur (Bildmitte, rechts) Botschafter für den HBRS, besuchten am Freitag die HBRS-Landesauswahl Fußball ID in Wetzlar. Foto: Ralf Kuckuck/HBRS
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ZUR PERSON
Alexander Schur ist ein waschechter Frankfurter, wuchs im Stadtteil Bockenheim auf und kam über die Stationen Rot-Weiss und FSV Frankfurt 1995 zur EintrachtDer gelernte Bankkaufmann entschied sich in diesem Jahr auch, sein Bauingenieur-Studium abzubrechen und alles auf die Karte Fußball zu setzen - mit Erfolg. Insgesamt 251 Pflichtspiele absolvierte der defensive Mittelfeldspieler für die Adlerträger, das wichtigste seiner 23 Tore erzielte Schur gewiss beim Aufstiegsdrama gegen Reutlingen 2003, als sein 6:3 in letzter Sekunde die Eintracht zurück in die Bundesliga beförderte. Nach der Profikarriere war der heute 48-Jährige zehn Jahre im Jugendbereich der Eintracht als Trainer tätig. Im Jahr 2010 wurde der Fußballlehrer mit der Frankfurter B-Jugend Deutscher Meister. Heute ist Alexander Schur im Bereich Marketing & Sales für die Eintracht tätig, Botschafter des Vereins und spielt selbst noch für die Alten Herren der SG Hoechst Classique. Schur ist verheiratet, hat drei Kinder im Alter von 10, 18 und 20 Jahren.
Uwe Bindewald ist in Friedberg geboren und kam über die Stationen FSV Dorheim, SG Melbach-Södel und Kickers Offenbach 1986 zur EintrachtDer von den Fans "Zico" genannte Innenverteidiger absolvierte 473 Pflichtspiele/6 Tore für die SGE. Seine Karriere ließ der heute 51-Jährige beim 1. FC Eschborn ausklingen, ehe er elf Jahre als Co- und Cheftrainer im Eintracht-Nachwuchs unterwegs war. Seit Sommer 2018 gehört er zum Team der Eintracht Frankfurt Fußballschule, ist aktuell Leiter des TalenttrainingsBindewald ist wie Schur auch Botschafter des Vereins. Er ist geschieden und hat zwei Söhne, Marius und Niklas, wobei der Jüngere beim Karbener SV aktiv ist. (cha)
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 28.06.2020 um 14:15 Uhr publiziert.