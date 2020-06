Neue HBRS-Botschafter: Ex-Eintracht-Profis im Interview

Seit neuestem sind Uwe Bindewald (Bildmitte, links) und Alexander Schur (Bildmitte, rechts) Botschafter für den HBRS, besuchten am Freitag die HBRS-Landesauswahl Fußball ID in Wetzlar. Foto: Ralf Kuckuck/HBRS

Ein Moment für die Ewigkeit: Alexander Schur beim Jubellauf nach dem Kopfballtreffer zum 6:3 gegen den SSV Reutlingen in letzter Sekunde, welches die Eintracht in der Saison 2002/2003 doch noch am FSV Mainz 05 vorbeihievte und die Bundesliga-Rückkehr perfekt machte. Archivfoto: Bongarts