Neuer Vertrag: Eintracht verlängert mit Hasebe

(Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht hat den ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Makoto Hasebe vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. In dieser Saison wurde der 37 Jahre alte Japaner in 20 Spielen eingesetzt, für die Eintracht hat er seit 2014 228 Spiele bestritten. seit seinem Wechsel an den Main 2014 ist Hasebe der am häufigsten eingesetzte Akteur aus dem aktuellen Kader. „Makoto Hasebe ist ein Bilderbuchprofi. Er arbeitet mit einem großartigen Fleiß an seinem Körper und ordnet alles dem Profifußball unter“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic, „er ist noch immer ein Leistungsträger, zudem ist er ein perfekter Anführer und Leistungsträger.“