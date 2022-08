Noch kein Angebot aus Manchester für Eintracht-Keeper Trapp

Absolut unumstritten im Frankfurter Tor: Keeper Kevin Trapp. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Es ist eines von vielen Gerüchten rund um die Frankfurter Eintracht in diesem Transfersommer. Doch der Name Kevin Trapp lässt in der Mainmetropole aufhorchen. Wie die „Bild“ berichtet, steht der Torwart der Eintracht ganz oben auf der Einkaufsliste von Manchester United. Nach einem völlig verkorksten Saisonstart sucht der Premier-League-Club offenbar neues Personal auf der Position zwischen den Pfosten und hat angeblich bereits ein Angebot bei den Hessen hinterlegt.

Sportvorstand Markus Krösche bestätigt aber auf VRM-Nachfrage: „Uns liegt kein Angebot für Kevin vor.“ Ein Abgang Trapps käme mehr als überraschend, denn der ehrgeizige Keeper brennt mit Sicherheit schon auf die Champions-League-Saison mit seiner Eintracht. Bei United würde er „nur“ in der Europa League spielen und hätte mit David de Gea einen starken Konkurrenten.

Zudem würde der Abgang eine riesengroße Baustelle im Frankfurter Kader hinterlassen, die Eintracht müsste sich bis zum Ende des Transferfenster (1. September) nach einer neuen Nummer eins umsehen.

Wie der Kicker am Montagabend vermeldet, soll das Angebot am Dienstag bei der Eintracht eintrudeln. Dieses soll einen Vierjahresvertrag beinhalten und der Eintracht einen hohen einstelligen Millionenbetrag in die Kassen spülen.