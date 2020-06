„Noch viel möglich“: Stimmen nach Eintracht-Sieg in Berlin

Frankfurts Bas Dost bejubelt sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1. (Foto: dpa )

BERLIN - Adi Hütter (Trainer Eintracht): „Ich freue mich, dass ich zum meinem Jubiläum (500. Spiel als Trainer, die Red.) einen absolut verdienten Sieg eingefahren haben. Wir waren von der ersten Minute gut im Spiel. Der Knackpunkt war natürlich die rote Karte. In der zweiten Halbzeit haben wir einen souveränen Sieg eingefahren. Wir haben den ersten Schritt getan und können jetzt nicht mehr absteigen. Von unten haben wir uns entfernt. Wir haben an unsere Mentalität und Erfahrung geglaubt und der Mannschaft Vertrauen gegeben. Und die hat das heute zurückgegeben. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Wir müssten ja alle drei Spiele gewinnen, um Platz sieben zu erreichen und wären dann immer noch auf die Konkurrenz angewiesen. Aber wir wollen immer das Beste rausholen. Diese Mannschaft hat eine Top-Mentalität. Und Charakter hat die Mannschaft schon immer gehabt, schon vor meiner Zeit. Diese Woche, das war beeindruckend. Von unserer Seite her war das Tor zum 2:1 fantastisch. Bei Kamadas Slalom habe ich gedacht er wäre ein österreichischer Skifahrer. Und Silva hat dann mit der Hacke veredelt.“

Bruno Labbadia (Trainer Hertha): „Mit dem Ball haben wir unser Positionsspiel nicht gut ausgespielt. Meine Mannschaft läuft auf der letzten Rille. Wir hätten heute gerne gewonnen, aber wir müssen lernen, besser zu verteidigen, auch mit einem Spieler weniger“.

Dominik Kohr: „Die rote Karte war ein Türöffner für uns. Aber wie wir in das Spiel gegangen nach den zwei englischen Wochen in Folge, ist sensationell. Das Gegentor war sehr unglücklich, da müssen wir besser verteidigen. Das Spiel war Klasse, da können wir drauf aufbauen. Wir sind wieder einen Schritt weitergekommen. Und noch ist vieles möglich in dieser Saison.“

Bas Dost: „Wir haben das ganze Spiel gut gespielt. Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Möglichkeiten, Hertha hatte nur eine und schoss gleich das Tor. Wir haben gut weitergemacht, die rote Karte hat vieles entschieden. Da gab es nur noch volles Risiko. Wir mussten zeigen, was wir drauf haben und das haben wir getan. Jeder hat daran geglaubt, dass wir gewinnen. Ich hatte mir vor der roten Karte schon ausgedacht, wie ich das Tor mache. Dann hat er mich berührt. Es war lange her, dass ich ein Tor geschossen habe. Deshalb freut es mich riesig, dass ich heute helfen konnte. Andre hat super quer gespielt und es ist mein Job, ein Tor zu machen. Respekt für unsere Mannschaft. Wir verlieren klar gegen Mainz, machen ein gutes Spiel gegen Bayern und heute dieses gute Spiel. Dabei waren wir quasi überhaupt nicht zuhause. Dieses 4:1 zeigt, dass wir eine geile Truppe haben.“

Kevin Trapp: „Wir haben als Mannschaft einen tollen Charakter. Aber die Leistung schwankt halt sehr viel bei uns. Natürlich hat uns die rote Karte geholfen, aber wir waren schon bei elf gegen elf gut im Spiel. Wir haben siebenmal gewechselt heute und alle, die reingekommen sind, haben wir einen richtig guten Job gemacht. Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir das Spiel eigentlich nicht verlieren können.“

Bruno Hübner: „Wir waren schon in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir haben nach dem Rückstand weiter gut gespielt. Es war ein richtig gutes Auswärtsspiel, es war nahe am Optimum. Aber es gilt zu berücksichtigen, dass Hertha einer weniger war. Wir waren in Überzahl abgezockt und souverän. Es wird schwer, den siebten Platz noch zu holen bei fünf Punkten Rückstand.“