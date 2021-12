Oliver Glasner: „Wir müssen lernen, mit Corona zu leben“

Drei Spieler positiv auf Corona getestet

Die Frankfurter Eintracht meldet kurz vor Jahresende drei positiv an Corona erkrankte Spieler. Bereits vor der Rückkehr nach Frankfurt wurden Kristijan Jakic, Goncalo Paciencia und Jens Grahl positiv getestet. Dabei soll es sich um die "Delta"-Variante handeln, wie ein Sprecher erklärte. "Alle drei Spieler haben keine oder kaum Symptome und befinden sich in häuslicher Quarantäne", erklärte Trainer Oliver Glasner. Er hofft, dass das Trio schon beim Bundesligaauftakt gegen Borussia Dortmund am Samstag nächster Woche dabeisein kann.



Alle weiteren Ergebnisse der am Mittwochabend durchgeführten PCR-Tests waren nach Angaben der Eintracht negativ. Bereits nach dem Heimspiel gegen Mainz am 18. Dezember hatte sich der Großteil der Mannschaft der Booster-Impfung unterzogen. Die Impf- und Genesenenquote im Lizenzspielerbereich liege mittlerweile bei fast einhundert Prozent.