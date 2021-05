Oliver Glasner wird neuer Eintracht-Trainer

Oliver Glasner wechslt als Trainer vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt. (Foto: Kevin Voigt/Jan Hübner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg wird nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer von Eintracht Frankfurt und damit Nachfolger von Adi Hütter

Der Österreicher verlässt die Niedersachsen damit nach zwei erfolgreichen Jahren, obwohl er den VfL gerade erst in die Champions League geführt hat und mit dem Bundesliga-Rivalen aus Frankfurt in der nächsten Saison nur in der Europa League antritt.

Erst der "Kicker" und danach auch die "Bild"-Zeitung berichteten am Mittwoch, dass Glasner als Nachfolger seines zu Borussia Mönchengladbach wechselnden Landsmanns Adi Hütter bei der Eintracht einen Dreijahresvertrag erhalten soll.

Verknüpfte Artikel