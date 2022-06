Pfälzer und Weltmeister: FCK verpflichtet Erik Durm

Erik Durm (rechts) wechselt von Eintracht Frankfurt zum 1. FC Kaiserslautern. (Archivfoto: René Vigneron)

KAISERSLAUTERN - Schon als die Gerüchte die Runde machten, erschien es gar nicht so unwahrscheinlich. Am Mittwoch machte Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern dann seinen nächsten Transfer-Coup dieses Sommers perfekt. Von Bundesligist und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt kommt Erik Durm zum FCK. Statt der Chance, im August im Uefa Supercup gegen Real Madrid aufzulaufen, darf sich der 30-Jährige nun auf Hannover 96 und Holstein Kiel vorbereiten. Durm war zuletzt in Frankfurt aber nur noch selten im Kader, spielte zuletzt im November in der Bundesliga. Ein Tapetenwechsel hatte sich angedeutet, nun ist es für ihn sogar eine Rückkehr in die Heimat geworden.

Der Außenverteidiger, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, ist gebürtiger Pfälzer, geboren in Pirmasens. Auch wenn er nie, auch nicht in der Jugend, für den 1. FC Kaiserslautern aufgelaufen war, spricht er von "Heimkehr". Der FCK war damals der Grund, warum ich angefangen habe Fußball zu spielen. Ich war früher mit meinen Eltern immer auf dem Betze und habe die Sympathie für den Verein nie verloren. Ich weiß, was der FCK den Menschen hier bedeutet und werde alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen“, erklärt Erik Durm.

Zweite Liga ist für Durm Neuland

Aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund, Huddersfield Town und Frankfurt bringt er die Erfahrung von 101 Bundesligaspielen, 15 Spielen in der Champions League, sieben Einsätzen in der Europa League, 17 Partien im DFB-Pokal und 27 Spielen in der Premier League mit zum FCK. Durm zählte zudem 2014 zum DFB-Kader, der in Brasilien Weltmeister wurde – der Verteidiger blieb dabei aber ohne Einsatz. Die Zweite Liga ist für ihn hingegen Neuland.

Nach Torwart Andreas Luthe (Union Berlin) kann man Durm als zweiten echten Überraschungstransfer des FCK in diesem Sommer werten. "Wir freuen uns, mit Erik Durm einen Spieler verpflichten zu können, der nicht nur Qualität und Erfahrung mitbringt, sondern auch sehr variabel und auf allen Positionen auf der Außenbahn einsetzbar ist. Trotz seiner Erfolge hat er immer noch Ambitionen und aufgrund seiner Herkunft eine hohe Identifikation mit dem FCK", zeigt sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen sehr zufrieden. Kein Wunder: Schließlich ist Hengen damit noch vor dem anstehenden Trainingslager die Verpflichtung eines weiteren, wichtigen Puzzleteils für seinen Kader gelungen.