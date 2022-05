Rheingehört! #105 – Die Eintracht im Endspiel

Die Eintracht-Spieler bejubeln mit ihren Fans den Einzug ins Europa League-Finale. (dpa)

WIESBADEN - Die leitende VRM-Sportredakteurin Nadine Peter, die bei fast allen Europa League-Auswärtsspielen des Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit an Bord war und voraussichtlich auch nach Sevilla reisen wird, gibt im Gespräch mit Volontär Johannes Lahr einen Einblick in das Leben als ständige Begleiterin der sogenannten "Diva vom Main". Sie beschreibt, wie der Verein im Ausland wahrgenommen wird und stellt die Schwierigkeiten und die Schnelllebigkeit in der Berichterstattung heraus. Sie erzählt auch darüber, wie die Zusammenarbeit mit anderen Medien läuft.

Zum Ende der Episode wird es dann noch etwas emotional, wenn Nadine Peter über die in diesem Jahr verstorbene Vereinsikone Jürgen Grabowski - gebürtiger Biebricher - erzählt. Das Final-Spiel gegen die Glasgow Rangers steht auch deshalb unter dem Motto eines bekannten Eintracht-Liedes: "Mit dem Jürgen, für den Jürgen!"

