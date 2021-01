Rückkehrer Jovic schießt Frankfurt zum Sieg über Schalke

Frankfurts Luka Jovic (links) bei seinem Tor zum 2:1 neben Schalkes Mark Uth. (Foto: Arne Dedert/dpa)

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht hat zum vierten Mal in Folge gewonnen und den Anschluss an die Europapokalplätze geschafft. Der 3:1 (1:1)- Erfolg gegen den FC Schalke 04 war hochverdient und schwer erkämpft. Die Tore zum Sieg erzielte, wie sollte es anders ein, Rückkehrer Luka Jovic, In der 62.Minute eingewechselt, traf er in der 72.Minute. Die Flanke hatte sein Kumpel Filip Kostic geschlagen. Und in der Nachspielzeit erhöhte er auf 3:1. Die Eintracht hätte schon vor der Pause die Partie entscheiden können und müssen. Doch die Frankfurter vergaben ein halbes Dutzend bester Chancen nur André Silva traf. Den zwischenzeitlichen Schalker Ausgleich erzielte Matthew Hoppe nach einem Missverständnis zwischen Torwart Kevin Trapp und Abwehrchef Martin Hinteregger. Am Ende aber war es ein ganz großer Abend für die Eintracht und vor allem für ihren Kapitän David Abraham, den Trainer Adi Hütter nach dem Abschied an der Mittellinie in die Höhe hob. Im Kreis feierten die Kollegen dann noch ihren "Capitano", der schon morgen in seine Heimat Argentinien zurückkehren wird und der Bundesliga "Adios" sagt.

André Silva trifft zum 1:0

Kurzfristig war bei der Eintracht Sebastian Rode wegen Knieproblemen ausgefallen. Damit war klar: Im defensiven Mittelfeld spielte das Duo Hasebe/Sow. Vor ihnen agierte die beiden „Zehner“ Amin Younes und Aymen Barkok. Daichi Kamada saß auf der Bank neben Neuzugang Luka Jovic. Und dann begann ein Spiel auf ein Tor. Die Eintracht stürmte, Schalke wehrte ab und das durchgängig. Dass es dann zur Pause 1:1 stand war ein Scherz, aus Sicht der Frankfurter ein schlechter. Denn für den Treffer der durch und durch harmlosen Schalker hatten im Grunde auch die Frankfurter gesorgt. Gerade erst hatte André Silva mit seinem zwölften Saisontreffer den Schalker Beton aufgebrochen. Die Vorarbeit zum 1:0 hatten Erik Durm und Aymen Barkok gesorgt. Es war die 28.Minute und alles schien seinen Lauf zu nehmen.

Doch kaum eine Minute später stand es 1:1. Martin Hinteregger und Kevin Trapp waren sich nicht einig, wer den Ball im Strafraum nehmen sollte, Matthew Hoppe war der lachende Dritte ging dazwischen und schob den Ball ins Tor, auch noch durch die Beine von Trapp. Das stellte den Spielverlauf mehr als auf den Kopf. Es war das einzige Mal, dass die Schalker überhaupt im Frankfurter Strafraum aufgetaucht waren. Die Eintracht dagegen hatte ein halbes Dutzend Gelegenheiten, gute und sehr gute. Barkok vergab schon in den ersten sieben Minuten zweimal. Hinteregger köpfte an den Pfosten. Silva scheiterte mit einem Schrägschuss an Torwart Fährmann. Und eine Minute vor der Pause stand dann Erik Durm völlig frei und brachte den Ball wieder nicht an Fährmann vorbei. Es war aus Frankfurter Sicht zum Haareraufen.

„Joker“ Jovic wird zum Matchwinner

Auch die zweite Halbzeit gehörte der Eintracht, freilich nicht mehr ganz so deutlich wie vorher. Dementsprechend gab es auch weniger Chancen. Der kurz zuvor für den angeschlagenen Hinteregger eingewechselte Ajdin Hrustic hatte nicht den Mut zu schießen, sondern passte aus aussichtsreicher Position nach innen. Und dann war es Younes, der nach einem Solo frei zum Schuss kam, aber zu unplatziert abschloss. Nach gut einer Stunde hatte der Frankfurter Trainer die Nase voll und brachte seinen „Joker“. Mittelstürmer Luka Jovic kam für Verteidiger Erik Durm, ein klares Zeichen an die Mannschaft. Es dauerte genau zehn Minute, da meldete sich der „Heimkehrer in der Bundesliga zurück. Es war ein Tor, wie man es sich nicht besser hätte malen können. Filip Kostic, Jovics Kumpel, flankte nach innen, der Angreifer nahm den Ball volley und schmetterte ihn unter die Latte. Ein Tor wie mit einem Dampfhammer. Und es wurde noch schöner. In der Nachspielzeit erzielte Jovic nach einem feinen Dribbling seinen zweiten Treffer, das 3:1.