Schnäppchen für Bobic: Younes kommt ohne Leihgebühr

Amin Younes, hier beim Jubel nach seinem Treffer beim Confed Cup 2017 in Russland im Halbfinale Deutschland - Mexiko, verstärkt die Frankfurter Eintracht. (Foto: Witters)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Am Montagabend schließt die sommerliche Transferperiode. Die Frankfurter Eintracht hat in den letzten Jahren immer in den letzten Stunden noch für Paukenschläge gesorgt. Dieses Mal haben die Frankfurter ihre Hausaufgaben ein wenig früher erledigt. Mit Amin Younes haben die Hessen nach Markus Schubert, Ragnar Ache, Steven Zuber und Ajdin Hrustic am Samstag den fünften und letzten Neuzugang bekanntgegeben. Mit dem fünfmaligen Nationalspieler ist Sportvorstand Fredi Bobic ein echtes „Schnäppchen“ geglückt. Der 27 Jahre alte Außenstürmer kommt für zwei Jahre auf Leihbasis ohne Leihgebühr vom SSC Neapel. Für den 30. Juni 2022 hat die Eintracht sich eine Kaufoption, angeblich über zwei Millionen Euro gesichert.

„Mit Amin Younes bekommen wir einen dribbelstarken, technisch versierten Spieler, der mit seiner Schnelligkeit unser Spiel unberechenbarer machen kann“, sagte Bobic. Die Eintracht hofft, dass Younes, der einst für den 1.FC Köln, Borussia Mönchengladbach und Ajax Amsterdam gespielt hat, in Frankfurt zu alter Stärke zurückfindet. „Dazu hat er hier die besten Möglichkeiten“, sagt Bobic, „dass er auch finanziell sehr große Zugeständnisse macht, zeigt seinen Charakter.“ Auch der Trainer freut sich über einen Spieler, der andere Elemente ins Offensivspiel der Eintracht bringen soll. „Younes ist ein absoluter Eins-gegen-eins-Spieler, er hat Kreativität und Spielwitz,“ sagt Adi Hütter, „ich kann mir vorstellen, dass wir mit ihm besser werden.“

Der Eintracht ist es auch gelungen, ihren zunächst aufgeblähten Kader deutlich zu verkleinern. Sieben Spieler wurden verkauft oder verliehen: Frederik Rönnow, Goncalo Paciencia (beide Schalke), Rodrigo Zalazar (St. Pauli), Dejan Joveljic (Wolfsberg), Lucas Torro (Osasuna), Nils Stendera (Lok Leipzig), Mijat Gacinovic (Hoffenheim). Und weitere Abgänge sind noch möglich: Danny da Costa zieht es nach wie vor zum FC Schalke 04 und Erik Durm wird mit dem FC Parma in Verbindung gebracht.

Verknüpfte Artikel