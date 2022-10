Schock für Eintracht: Hasebe fällt wochenlang aus

Hatte direkt nach dem Spiel gegen Tottenham einen dicken Verband um das Knie: Eintracht-Routinier Makoto Hasebe. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in den kommenden Wochen auf Altmeister Makoto Hasebe verzichten. Der Defensivmann hat sich in der Champions-League-Partie bei Tottenham Hotspur eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen, wie die Hessen am Freitagmittag mitteilten.

Ein herber Verlust für die SGE

Hasebe musste Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden und wird nun wohl bis zur WM-Pause ausfallen. Ein herber Verlust für die Frankfurter, denn der 38-Jährige war zuletzt in bestechender Form und gab der Abwehrkette eine Menge Stabilität.

Im Hinspiel gegen Tottenham (0:0) vor rund einer Woche zeigte der Japaner eine Weltklasse-Leistung und nahm Superstar Harry Kane aus dem Spiel.

