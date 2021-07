Schreck für die Eintracht: Bobic will Kostic holen

Noch trainiert Filip Kostic bei Eintracht Frankfurt. Ein Wechsel ist allerdings nicht unwahrscheinlich. (Foto: Jan Huebner)

FRANKFURT - Wie „Bild.de“ berichtet, will Hertha BSC unbedingt Filip Kostic von der Frankfurter Eintracht verpflichten. Der bald 29 Jahre alte Flügelstürmer steht in Frankfurt noch bis 2023 unter Vertrag. Hintergrund: Ex-Eintracht-Sportvorstand und Neu-Hertha-Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic sucht zum einen einen Außenstürmer und kennt zum anderen alle Vertragsdetails von Kostic. Angeblich würde die Ablöse mindestens 20 Millionen Euro betragen. Gelänge es Bobic, Kostic tatsächlich in die Hauptstadt zu lotsen, wäre es für ihn ein persönlicher Triumph und auf der anderen Seite ein schwerer sportlicher Verlust für die Eintracht. Eine offizielle Anfrage für Kostic ist in Frankfurt bislang nicht eingegangen.