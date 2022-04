Schwere Verletzung überschattet Eintracht-Spiel

Fürths Marco Meyerhöfer wird von Sanitätern vom Platz gebracht. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Es lief die 87. Minute zwischen Eintracht Frankfurt und Greuther Fürth. Drei Minuten waren in der bis hierhin recht unspektakulären Partie noch zu spielen, als das mit 50.500 Zuschauern fast voll gefüllte Frankfurter Stadion plötzlich verstummte. Sebastian Rode und einige Spieler von Greuther Fürth winkten hektisch Ärzte und Sanitäter herbei. Marco Meyerhöfer, Rechtsverteidiger von Greuther Fürth, war nach einem Zweikampf mit Frankfurts Jens Petter Hauge zusammengesackt und am Boden liegengeblieben.

Neben den Mannschaftsärzten beider Teams waren auch Rettungssanitäter sofort auf dem Platz. Jedem im Stadion war klar: Hier war gerade etwas richtig Schlimmes passiert. „Jens Petter Hauge ist im Zweikampf unglücklich in Meyerhöfer reingefallen. Das überschattet das Spiel“, beschreibt Sebastian Rode die Situation. „Ich habe den Fuß von Meyerhöfer in einer nicht so schönen Position gesehen.“ Meyerhöfers Fuß stand nicht mehr passend zum Bein, der Knöchel des 26-Jährigen ist ganz offensichtlich gebrochen. Meyerhöfer wurde minutenlang behandelt und schließlich mit einer Trage von den Notfallsanitätern abtransportiert. Die Fans der Eintracht, die bis zu diesem Moment lautstark ihre Rückkehr in die Nordwestkurve zelebrierten, waren währenddessen mucksmäuschenstill und zollten dem verletzten Spieler bei seinem Abtransport mit Applaus Respekt.

Jens Petter Hauge, der in dem Zweikampf mit Meyerhöfer unglücklich agierte, weil er zuvor stolperte, dem aber keine Schuld an der Verletzung anzulasten ist, war aufgrund der schweren Verletzung seines Gegenspielers geschockt. Der Norweger schüttelte fassungslos den Kopf, hielt sich die Hände vors Gesicht und weinte. „Jens Petter ist untröstlich“, bestätigte auch Rode.

