SGE: Das sagt Ex-Schiri Lutz Wagner zum „Gurkenelfmeter“

Der nicht-gegebene Strafstoß für die Frankfurter war das Aufreger-Thema beim Spiel in Berlin. Lutz Wagner sagt, was er sich in dieser Szene von Schiri Willenborg gewünscht hätte.

Von Eric Hartmann Sportredakteur