SGE vor Bayern-Spiel - Andere Vorzeichen

FRANKFURT - Am 24.Oktober letzten Jahres hat die Frankfurter Eintracht beim FC Bayern München mit 0:5 verloren. Das ist erst vier Monate her und scheint doch aus einer anderen Welt. Wenn die Bayern am Samstag zum Rückspiel in der Arena antreten, ist es das Spitzenspiel der Liga, Dritter gegen Erster. „Damals waren wir schlecht, jetzt haben wir eine gute Chance auf Augenhöhe zu spielen“, glaubt Manager Bruno Hübner , „wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind und selbstbewusst auftreten“. Die Eintracht will die Bayern herausfordern und es könnte kaum eine bessere Gelegenheit dazu geben. Hübner: „Ich sehe keine Gründe, warum wir nicht mit breiter Brust ins Spiel gehen sollten.“

Tuta: Im Herbst Vertreter, jetzt Nachfolger

In München, an jenem grauen Samstagnachmittag im Herbst, hatte ein gewisser Tuta (21) als Vertreter des verletzten David Abraham sein Bundesliga-Debüt gegeben und gleich mächtig Lehrgeld bezahlt. Robert Lewandowski und die anderen Münchner Stars waren eine Nummer zu groß. Jetzt ist Tuta kein Vertreter mehr von Abraham, sondern dessen Nachfolger. „Er ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Spieler aus der Vorrunde“, glaubt der Manager. Was am Samstag zu beweisen sein wird.

Sich beweisen will auch André Silva (25, Vertrag bis 2023), hinter Weltfußballer Lewandowski zweitbester Schütze im Land. Es vergeht kein Tag, an dem der Portugiese nicht mit irgendeinem europäischen Spitzenklub in Verbindung gebracht wird. Doch auch die Eintracht macht sich Hoffnungen, ihn behalten zu können. „Wenn wir was Außergewöhnliches leisten, würden die Chancen, dass er bleibt, enorm steigen“, sagt Noch-Manager Hübner. Ziemlich sicher bleiben wird auch Makoto Hasebe (37). „Ich würde gerne bei dieser Eintracht weiterspielen“, sagte er der Sport-Bild, „wir werden in den nächsten Wochen darüber sprechen".

