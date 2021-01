SGE vor Pokalspiel: Ohne Kostic, aber nicht ohne Hoffnung

Eintracht-Coach Adi Hütter. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Immer wenn die für die Frankfurter Eintracht in der jüngeren Vergangenheit ein Pokalspiel ansteht, wird ihnen bewusst, welch hartes Urteil der Mainzer Sportrichter Hans E. Lorenz im letzten März gefällt hat. Denn die Frankfurter müssen immer noch auf ihren Stürmer Filip Kostic verzichten, der am 4.März 2020 in der letzten Minute des Pokal-Viertelfinales gegen Werder Bremen (2:0) nach einem bösen Foul an Ömer Toprak vom Platz geflogen war und dann zu einer Sperre von vier Spielen verurteilt worden ist.

Eintracht machtlos gegen Sperre

Dementsprechend hat Kostic im letztjährigen Halbfinale gegen die Bayern gefehlt und im aktuellen Wettbewerb bei der Begegnung bei 1860 München. Und er wird auch am Dienstag (20.45 Uhr) bei Bayer Leverkusen fehlen und bei einem Sieg auch noch in der nächsten Runde bei Rot-Weiß Essen.

„Diese Sperre ist sehr, sehr heftig“, sagt nun Trainer Adi Hütter. Eine Möglichkeit dagegen vorzugehen, haben die Frankfurter nicht mehr. Alle Einspruchsfristen sind nach einem ersten abgewiesenen Protest verstrichen. Die Eintracht hatte auf einen weiteren Einspruch und eine mündliche Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht verzichtet. „Damit müssen wir nun leben“, sagt der Trainer süßsauer.

Zuber als Kostic-Ersatz oder Systemwechsel?

Die Eintracht fährt also ohne Kostic nach Leverkusen. Aber nicht ohne Hoffnung. „Wir können Filip eins-zu-eins ersetzen oder mit einer Systemumstellung“, sagt Hütter, „vielleicht können wir den Gegner ein wenig überraschen.“

Die einfachste Möglichkeit wäre, Steven Zuber auf Kostics Position spielen zu lassen. Dafür ist der Schweizer Nationalspieler ursprünglich ja auch aus Hoffenheim geholt worden. Die Alternative wäre Amin Younes auf Außen zu stellen und hinter der Spitze André Silva mit Aymen Barkok und Daichi Kamada zu agieren.

Hütter: "Unglaublich wichtige Phase der Saison"

Einen Platz im Team beansprucht auch Sebastian Rode, der ja beim Auswärtssieg in Mainz nur ein paar Minuten mithelfen konnte. Jetzt sagt der Trainer: „Alle sind gesund, fit und hungrig. Ich rede immer mal mit den Spielern, auch um herauszufinden, ob vielleicht mal einer eine Pause braucht.“

So hat es zuletzt Gespräche mit Timmy Chandler, Danny da Costa und Dominik Kohr gegeben, die seit einiger Zeit nicht mehr erste Wahl sind. Aktuell stehe die Eintracht mitten in einer „unglaublich wichtigen Phase der Saison“, sagt Hütter, „jetzt ist es wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen“.

Und in Leverkusen, wo die Eintracht die letzten vier Bundesligaspiele krachend verloren hat, sowieso. Grundsätzlich möchte er mit seiner Mannschaft an die gute Leistung vom 2:1-Sieg in der Liga von vor ein paar Tagen anknüpfen. Obwohl der Tabellendritte der Liga sicher auch im Pokal Favorit ist, spricht auch einiges für die Eintracht. Dreimal in Folge haben die Frankfurter zuletzt gewonnen, davon zweimal auswärts. Und die „Werkself“ hat dreimal in Folge nicht gewonnen, davon zweimal zu Hause.

Eintracht hofft auf Ende der Niederlagen-Serie

„Leverkusen ist unter Zugzwang“, sagt Hütter, „das wird ein packendes und interessantes Spiel.“ Seine Mannschaft werde alles daransetzen, um wie meist in den letzten Jahren im Pokal weit zu kommen. „Vielleicht geht ja unsere schlechte Serie in Leverkusen auch mal zu Ende“, hofft er, „diesmal sind ja keine Zuschauer da und es ist ein anderer Wettbewerb.“

Der Schlüssel zu einem Erfolg liege weniger im neuen System mit zwei „Zehnern“ hinter einer Spitze als vielmehr in der grundsätzlichen Einstellung. „Wir müssen spielen, was wir können und einen Mix aus kontrollierter Offensive und großer Kompaktheit hinbekommen“, fordert er, „dann sind wir für den Gegner sehr, sehr unangenehm.“

Verhindert Zirkzee-Foul den Wechsel an den Main?

Derweil die Mannschaft sich auf das Pokalspiel vorbereitet, arbeitet Sportchef Fredi Bobic daran, einen Nachfolger für den zum FC Brügge verkauften Bas Dost zu finden, der im ersten Spiel gleich ein Tor für den belgischen Meister geschossen hat. Ob es der Münchner Joshua Zirkzee wird, ist fraglicher denn je.

Denn der 19-jährige Holländer wurde im Drittliga-Spiel der Bayern gegen 1860 München nach einem üblen Foul am Löwen-Torhüter Hiller vom Platz gestellt. Zirkzee droht eine Sperre bis zu vier Spielen. Das heißt, er könnte erst weit im Februar für einen neuen Klub spielen. „Das ist sicher ein Kriterium, da müssten wir nachdenken“, räumt der Frankfurter Trainer ein. Er sucht weiterhin einen Spieler, „der schnell helfen kann“. Zirkzee kann das schon mal nicht. Hütter gelassen: „Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf.“