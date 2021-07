SGE-Vorstand Krösche: „Nehme mich selbst nicht so wichtig“

Zur Person

Markus Krösche (40) wurde in Hannover geboren. In der A-Jugend Deutscher Meister mit Werder Bremen, war er als Spieler im Profibereich bis zu seinem Karriereende 2014 ausschließlich für den SC Paderborn am Ball, ist mit 354 Einsätzen Rekordspieler der Ostwestfalen. Parallel zu seiner Profikarriere studierte er Betriebswirtschaftslehre und schloss das Bachelor-Studium mit der Note 2,7 ab. Zwischen 2014 und 2017 arbeitete er als Trainer, bevor er als Sport-Geschäftsführer in Paderborn und als Sportdirektor von RB Leipzig tätig war.