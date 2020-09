Silva bleibt Frankfurter Eintracht erhalten

Eintracht Frankfurts Stürmer André Silva beim Torschuss. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Da ist der Frankfurter Eintracht kurz vor dem Saisonstart ein echter Coup gelungen: Der bis zum Juni nächsten Jahres vom AC Mailand ausgeliehene André Silva wird nun ein „echter“ Frankfurter. Die Eintracht hat mit Milan Einigkeit über die Ablösemodalitäten gefunden und mit Silva einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 geschlossen. Der 24 Jahre alte Portugiese war in der letzten Saison mit zwölf Toren in 25 Einsätzen bester Bundesliga-Torschütze der Eintracht, hat wettbewerbsübergreifend sechzehn Treffer erzielt. „Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, welche Leistungsfähigkeit in André steckt“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic, „er ist ein junger und flexibler Angreifer, der mit seinen 24 Jahren noch Entwicklungspotential besitzt.“ Er sei überzeugt, „dass wir ihn hier in Frankfurt auf ein noch höheres Niveau bringen können.“ Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Klubs keine Angaben gemacht, der Marktwert des portugiesischen Nationalspielers, der gerade sein 35.Länderspiel absolviert hat, liegt laut „transfermarkt.de“ bei 24 Millionen Euro.

Die Eintracht hat sicher nur einen Bruchteil davon bezahlen müssen, wenn überhaupt. Denn mit ziemlicher Sicherheit wird es in Kürze noch zu einer Verrechnung mit Ante Rebic kommen, der im letzten Sommer im Gegenzug zu Silva von der Eintracht zum AC Mailand gewechselt war. Die Mailänder wollen Rebic nach einer starken Rückrunde des Kroaten ebenfalls langfristig an sich binden. So könnte auch dieser Transfer, wie vor ein paar Wochen schon bei Mijat Gacinovic und Steven Zuber (Eintracht/Hoffenheim), auf Basis eines Tauschgeschäftes mit geringen Mehrzahlungen des einen oder anderen hinauslaufen.

Mit Silva hat die Eintracht einen der besten Stürmer der Liga langfristig an sich gebunden. Nach schweren ersten Wochen war der Portugiese, der beim FC Porto ausgebildet wurde und später dann auch beim FC Sevilla gespielt hatte, in der Rückrunde und speziell nach der Corona-Pause immer besser in die Rolle des Sturmführers hineingewachsen.

