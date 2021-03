Sky: Bobic verlässt Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Seit Wochen wird spekuliert, nun könnte es also passieren: Sportvorstand Fredi Bobic will nach „Sky“-Informationen Eintracht Frankfurt verlassen. Wie der Sender am Montagabend berichtet, soll der 49-Jährige dies bereits bei den Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten hinterlegt haben. Konkrete Gespräche über eine Vertragsauflösung soll es noch nicht gegeben haben. Dem Vernehmen nach möchte Bobic im Sommer gehen. Mögliches Ziel: Hertha BSC. Die Berliner sollen bereits vor geraumer Zeit ihre Fühler nach Bobic ausgestreckt haben.

Der Vertrag von Bobic am Main läuft noch bis Sommer 2023. Demnach dürfte eine Ablöse für den Ex-Stürmer fällig werden. Bobic wurde 2016 zum Sportvorstand bei der Eintracht berufen. Die Suche nach einem Nachfolger soll schon laufen.