So feiern Hessen-Promis die Eintracht

Auch wenn dieses Mal nicht alle nach Sevilla mitkönnen, wollen die Fans die Eintracht in ihrem größten Spiel des Jahres unterstützen und mitjubeln. Wie genau, das haben einige prominente Unterstützer bereits verraten. (Foto: dpa)

FRANKFURT - In Frankfurt gibt es derzeit nur noch ein Thema: Das große Europa-League-Endspiel von Sevilla, das die Eintracht am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) gegen Schottlands Traditionsclub Glasgow Rangers bestreitet. Supermärkte werden am Mittwoch früher schließen, draußen und drinnen wird es zahlreiche Public-Viewing-Veranstaltungen geben. Für die Eintracht ist der erste internationale Titel seit 1980 möglich. Wie verfolgen Hessens Promis und bekannte Eintracht-Fans die Partie, bei der es auch um ein Ticket für die Champions League geht, in Andalusien?

Was wird getrunken?

Der ehemalige Frankfurter Chefcoach Friedhelm Funkel liebäugelt schon "mit einem Fläschchen Champagner", während es Janine Wissler als Bundesvorsitzende der Linken eher klassisch hält. "En Ebbelwoi geht immer noi!", lautet Wisslers Devise. "Da ich aber leider nicht in Frankfurt sein kann an diesem Abend, sondern in Berlin sein muss, wird es wohl eher ein Bier."

Hessens Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) will sich zum Endspiel eine Flasche Hessen-Riesling aufmachen. Sein Vize Jörg-Uwe Hahn (FDP) werde "echt hessisch eine oder auch zwei Riesling Schorlen trinken. Aus dem Rheingau."

Wie wird geschaut?

Bei vielen mit Fan-Utensilien, so auch bei Badesalz-Comedian Henni Nachtsheim. "Das geht bei den Glückssocken los über die Glück-Boxershorts bis hin zum Eintracht-Pullover, den ich mir extra für die Europa-League angeschafft habe." Die Montur habe er bei allen wichtigen Spielen angehabt, "und es ist klar, spätestens um acht Uhr wird sie aus dem Schrank geholt." Das Endspiel will Friedhelm Funkel zuhause mit Freunden schauen. "Emotional bin ich dabei, aber nicht so, dass ich da bestimmte Kleidung tragen müsste. Ich kenne ja noch immer viele aus Frankfurt, auch aus dem Team. Emotional und auch vom Herzen her bin ich am Mittwoch ganz, ganz großer Eintracht-Fan", sagte Funkel.



Ex-Trainer Christoph Daum hat noch unterschriebene Trikots im Schrank. CDU-Politiker Rhein belässt es nicht bei seinem Schal, wie er verriet: "Vielleicht finde ich auch noch eine Vuvuzela im Keller." Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) antwortete, er trinke Bier. "Aber bei diesem tollen Eintracht-Team muss man sich die Spiele zum Glück nicht schön trinken."

Wo wird geschaut?

Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour wird das Spiel aller Voraussicht nach in Sevilla im Stadion anschauen. Viele andere wie Rhein, Hahn oder Funkel gucken zuhause. "Ich kenne ja noch immer viele aus Frankfurt, auch aus dem Team. Emotional und auch vom Herzen her bin ich am Mittwoch ganz, ganz großer Eintracht-Fan", sagte Funkel, der den Verein von 2004 bis 2009 trainierte und jüngst von den Hessen zum Halbfinale gegen West Ham United eingeladen wurde.

Wie sehen die Tipps aus?

Natürlich tippen alle auf die Eintracht und keiner auf den Gegner aus Schottland. "Wir holen den Pokal, Details sind unwichtig", sagte Grünen-Chef Nouripour. Auch die früheren Trainer Daum und Funkel glauben fest an den Triumph, der den erstmaligen Eintracht-Einzug in die Königsklasse bedeuten würde. Wissler tippt auf einen 2:1-Sieg der Hessen. Auch Hahn (4:3 nach Verlängerung), Rhein (3:2 nach Verlängerung) und Nachtsheim (3:2) sind nicht nur für einen Erfolg zuversichtlich, sondern auch für ein Fußball-Spektakel.

Was passiert, wenn die Eintracht gewinnt?

Dann gibt es unter den Eintracht-Fans keine Zurückhaltung mehr. Auf die Frage, was er beim Frankfurter Sieg im Moment des Schlusspfiffs mache, antwortete Nouripour: "Einen letzten schreienden Anruf bei meinem Kardiologen." Wissler will in Berlin erstmal die Vereinshymne "Im Herzen von Europa" anschalten, während Nachtsheim glaubt, erstmal "einen Moment regungslos auf der Couch zu sitzen, um das zu verarbeiten". Trainer Daum hat sich vorgenommen, den ihm bekannten Protagonisten des Clubs direkt Glückwünsche zu übermitteln.

