So sieht das Champions-League-Trikot der Eintracht aus

FRANKFURT - Als „La bestia blanca“, also die weiße Bestie, mischte Eintracht Frankfurt in der vergangenen Europa-League-Saison den europäischen Fußball auf und qualifizierte sich durch den Gewinn des Europapokals für die Champions League. Am Mittwoch startet der hessische Fußball-Bundesligist in den Wettbewerb, für den es ein eigenes Trikot gibt. Und dieses ist nicht, wie manche Fans gehofft hatten, weiß – sondern schwarz.

Auf der Vorderseite eingearbeitet ist das typische Rautenmuster des Apfelweinglases. Das Gerippte – ein Symbol für die Frankfurter Apfelweinkultur und die damit verbundenen Werte wie Geselligkeit und Tradition. Mit der Einarbeitung des Musters in das Jersey wird somit ein Stück Frankfurter Kultur und Heimatverbundenheit auf die internationale Fußballbühne gebracht.

Die Fans können das Trikot ab sofort über die vereinseigene App, ab Dienstag im Onlineshop und ab Mittwoch dann auch in den Fanshops erwerben. Für Erwachsene kostet es 85 Euro, für Kinder 70 Euro.

