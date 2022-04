So tritt Eintracht Frankfurt bei West Ham United an

West Ham United erwartet die Franfkurter Eintracht. (Foto: Arne Dedert / dpa )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LONDON - Eintracht Frankfurt will nach dem Sensationssieg in Barcelona den nächsten Schritt gehen und bei West Ham United das Tor zum Finale öffnen. Um dann in der kommenden Woche daheim alles perfekt zu machen. Alles rund ums Spiel der SGE in London gibt es hier.

Donnerstag, 28.4.

19.48: So spielt die Eintracht

In gut einer Stunde gehts los, und jetzt ist klar: Almamy Touré ersetzt den gesperrten Evan N‘Dicka in der Verteidigung

Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 28, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Und dieses Team hat Hammers-Coach David Moyes aufgestellt:

West Ham United (@WestHam) April 28, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Verknüpfte Artikel

19.40 Uhr: Die Mannschaft ist da

Der Mannschaftsbus der Frankfurter Eintracht auf dem Weg ins Stadion in London. (Foto: Eric Hartmann)

90 Minuten vor Anpfiff ist der Eintracht-Bus am London Stadium vorgefahren. Gegen 19.00 Uhr wird die Aufstellung erwartet und dann klärt sich auch die Frage, wer den gesperrten Verteidiger Evan N‘Dicka ersetzt. Favorisiert sind Altmeister Makoto Hasebe und Almamy Touré. So langsam wird es spannend.

18.50 Uhr: Erste Fans am Stadion

Rund zwei Stunden vor dem Anpfiff sind erste Fans aus Frankfurt zu sehen und hören, aber auch schon zahlreiche Anhänger der „Hammers“. Entgegen der Vermutungen ist bislang nichts über Ausschreitungen bekannt, die Stimmung am Stadion ist friedlich. Viele Menschen nutzen den Weg durch eins der größten Einkaufszentren Europas, dem „Westfield“, um zur Arena zu kommen. Diese wird mit 60.000 Fans später bis auf den letzten Platz gefüllt sein.

Eintracht-Fans vor dem London Stadium. (Foto: Eric Hartmann)

18.45 Uhr: Die Lage vor dem Halbfinal-Hinspiel

In zwei Stunden geht es los, hier noch mal die Infos zum Spiel:

Die Ausgangslage: Nach dem sensationellen Coup im Viertelfinale gegen den FC Barcelona will der Fußball-Bundesligist erstmals seit dem UEFA-Cup-Triumph vor 42 Jahren wieder das Endspiel in einem internationalen Wettbewerb erreichen. "Wir haben die große Chance, dieses Jahr etwas Unglaubliches zu erreichen", sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow.

Der Gegner: Doch Vorsicht ist geboten, denn West Ham United ist ein unbequemer Rivale. "Englische Teams gehen mit hoher Intensität ins Spiel. Das wissen wir, dafür müssen wir bereit sein", warnte Sow. Auch Glasner erwartet ein heißes Duell. "Sie sind physisch sehr stark, präferieren ein schnelles Spiel in die Spitze und sind enorm gefährlich nach Standardsituationen", sagte er über den Gegner. "Es wird ein schwieriges Spiel, aber wir freuen uns auf die Herausforderung."

Im London Stadium trifft Eintracht Frankfurt auf Gastgeber West Ham United. (Foto: Arne Dedert / dpa )

Die Fans: Bei dieser Partie können die Hessen nicht wieder auf die Unterstützung von Zehntausenden Eintracht-Anhängern setzen. Aufgrund der strikten Ticketvergabe in England werden sich die Bilder von Barcelona, wo rund 30 000 Eintracht-Fans im Stadion ihr Team zum 3:2-Sieg trieben, nicht wiederholen. Glasner erwartet dennoch eine stimmungsvolle Kulisse: "Die West-Ham-Fans werden sicherlich richtig Stimmung machen. Und die 3000 Eintrachtler ebenfalls. Wir freuen uns über jeden Frankfurter, der hier vor Ort ist und uns unterstützt."

16.30 Uhr: SGE-Fans überall in London

Überall in London sind am Donnerstag Frankfurter Anhänger zu finden, 3000 werden die Mannschaft am Abend live im Stadion anfeuern:



Überall in London sind am Donnerstag Frankfurter Anhänger zu finden, 3000 werden die Mannschaft am Abend live im Stadion anfeuern:

Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 28, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



13.20 Uhr:

Vier SGE-Fans vom EFC Oberursel bei der Sightseeing-Tour in London vor dem Buckingham-Palace. (Foto: Eric Hartmann)

13.00 Uhr: Viele Hessen-Fans kommen ohne Ticket

10.000 Anhänger aus Frankfurt werden in der Hauptstadt Englands erwartet, viele machten sich am Donnerstagfrüh in den vom Verein organisierten Tagesfliegern auf den Weg. Gegen 14 Uhr Ortszeit wollen sich die Eintracht-Treuen laut der Ultras in der Nähe des Stadions im Osten Londons treffen und sich auf die Partie einstimmen, die um 20 Uhr Ortszeit (21 Uhr deutscher Zeit) beginnt. 3.000 Fans dürfen dann die Mannschaft live im London Stadium anfeuern.

Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 28, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Mittwoch, 27.4.

20.00 Uhr: Glasners größtes Spiel

Mit viel Selbstvertrauen geht Eintracht Frankfurt ins Spiel gegen West Ham. Für Trainer Glasner steht fest: „Es ist das bisher größte Spiel meiner Karriere.“ Auch Mittelfeldspieler Djibril Sow zeigt sich in der Pressekonferenz zuversichtlich: „Wir können etwas Unfassbares erreichen.“





17.30 Uhr: Abflug

Die Mannschaft geht auf die Reise nach London.

Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 27, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



17.00 Uhr: Moyes zollt der Eintracht Respekt

In der Pressekonferenz vor dem Spiel zollt West Hams Coach David Moyes dem Auftritt der Eintracht in Barcelona enormen Respekt. „Barcelona in zwei Spielen zu schlagen, war eine unglaubliche Leistung und zeigt Frankfurts Qualitäten.“ Und er weiß, dass dass die Hessen auf „unglaubliche Unterstützung“ setzen können.

15.00 Uhr: Fans tippen auf die SGE

In London zeigen sich die Fans am Mittwoch schon sehr überzeugt von den Qualitäten des Teams von Trainer Oliver Glasner: Viele tippen auf einen Auswärtssieg. Es sind beileibe Hier unser Video dazu.





13.00 Uhr: Das ist der Gegner West Ham

Wer ist eigentlich West Ham United? Ein Verein mit Geschichte, zweifellos. Die Fans des Europa League-Gegners der Eintracht gelten als gespalten, der Club wird heute von Milliardären aus der Porno-Szene finanziert. Der beste Spieler kommt aus der eigenen Jugend.

Lesen Sie hier: Das ist Eintracht Frankfurts Gegner West Ham United



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Lesen Sie auch: Im Tor gegen West Ham: Trapp trifft auf früheren Rivalen