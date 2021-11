Sportpresseball: Corona-Infizierte bei Eintracht Frankfurt

Auch der Fußball wird von der Corona-Pandemie stark beeinflusst. (Foto: Feydzhet Shabanov - stock.adobe)

FRANKFURT - Mitarbeiter des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt haben sich beim Deutschen Sportpresseball am 6. November in Frankfurt mit dem Coronavirus infiziert. Einen entsprechenden Bericht der „Bild“ (Dienstag) bestätigte der Verein auf dpa-Anfrage. „Mit der Mannschaft hatten die Mitarbeiter keine Berührung“, sagte Eintracht-Sprecher Jan Strasheim.

Beim Sportpresseball in der Alten Oper der Stadt galt die 2G-Regel (geimpft oder genesen) für die Gäste, zu denen auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als Schirmherr zählte. Ob über die Eintracht-Angestellten hinaus weitere Gäste infiziert wurden, war zunächst nicht bekannt.

Davor, dass der Effekt der 2G-Regel von vielen überschätzt wird, hatten verschiedene Virologen in der vergangenen Woche bereits gewarnt. Weil die ansteckende Delta-Variante über Aerosole übertragen wird, sei es entscheidend, große Gruppen in geschlossenen Räumen zu vermeiden hatte beispielsweise Christian Drosten gesagt. „Wir werden viel mehr Infektionen unter Geimpften haben, die das vielleicht gar nicht mitbekommen und die das Virus dann an andere weitergeben“, sagte der Bonner Virologe Hendrick Streeck auf Anfrage dieser Zeitung.















Auch der Mainzer Virologe Bodo Plachter hatte davor gewarnt, dass sich die Menschen in der Gewissheit, geimpft und damit geschützt zu sein, zu sorglos verhalten würden. „Das Problem ist, dass auch Geimpfte sich infizieren können und so zur Verbreitung des Erregers betragen“, sagte Plachter. „Diese mögen nicht krank werden, aber sie können das Virus weitertragen.“

Der Frankfurter Virologe Martin Stürmer machte zudem deutlich, dass das primäre Ziel der Impfung nie gewesen sei, die Virus-Übertragung zu verhindern, von daher müsse man die 2G-Regelung sehr vorsichtig sehen.