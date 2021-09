Timothy Chandler: „Jeder weiß: Kostic ist ein guter Junge“

ZUR PERSON

Timothy „Timmy“ Chandler wurde am 29. März 1990 in Frankfurt am Main geboren und nach den ersten Fußball-Erfahrungen bei den Sportfreunden Oberau ab seinem zwölften Lebensjahr bei Eintracht Frankfurt ausgebildet. Beim 1. FC Nürnberg, für den er von 2010 bis 2014 aktiv war, schaffte er den Sprung zum Profi und spielte vier Saisons in der Bundesliga. Seit 2014 steht der Deutsch-Amerikaner wieder bei der Eintracht unter Vertrag und gewann mit ihr 2018 den DFB-Pokal. Von 2011 bis 2016 kam der rechte Außenbahnspieler in 29 Spielen der amerikanischen Nationalmannschaft zum Einsatz.



Aufgrund seines Laufstils hat der gelernte Automobilkaufmann einige Spitznamen wie „J. Lo“ (nach US-Popstar Jennifer Lopez.), „Ente“oder „Watschel“ – „und es kommen immer neue, witzige dazu“. Chandlers Vertrag endet im Juni 2025. Nach seinem Karriereende will er bei der Eintracht bleiben. „Ich kann mir vorstellen, an der Schnittstelle zwischen Jugend und Profis zu arbeiten.“