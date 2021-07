Trainer Glasner zufrieden: Eintracht siegt im Test mit 1:0

Trainer Oliver Glasner bedankt sich bei seinen Spielern nach dem 1:0 Sieg im Testspiel gegen den SV Sandhausen. (Foto: Jan Hübner)

FRANKFURT - Es war „nur“ ein 1:0 gegen den SV Sandhausen. Der erste Sieg im zweiten Testspiel war nicht brillant herausgespielt. Das Tor des Tages von Filip Kostic war ein Geschenk des Gäste-Torhüters. Und doch hat die Frankfurter Eintracht innerhalb weniger Tage seit dem 1:3 gegen Wehen große Fortschritte gemacht.

Es war eine durch und durch solide bis gute Leistung, die die 22 Spieler auf den Rasen gebracht hatten. „Ich bin sehr zufrieden, zumal wir quasi aus dem Training ins Spiel gegangen sind“, sagte Trainer Oliver Glasner, „wir waren ballsicher, sehr variabel, die Abläufe und Verhaltensweisen werden immer klarer. “Der neue Coach legte Wert auf die Feststellung, dass die Aufstellungen in erster und zweiter Halbzeit keinerlei Rückschlüsse auf zukünftige Stammplätze hergeben würden. Zumal ja auch neun Spieler fehlten, die im Laufe der nächsten beiden Wochen noch zum Kader stoßen. „Vor dem Spiel habe ich gesagt, dass ich von der ersten bis zur letzten Sekunde Eintracht Frankfurt sehen möchte“, sagte Glasner, „es gibt hier kein A- und B-Team.“

Angriff ohne feste Positionierung

Zu Beginn der Saisonvorbereitung richten sich die Blicke immer auf neue Spieler und auf eventuell neue Spielsysteme. Da gab es gegen Sandhausen einiges zu entdecken. Die Grundordnung konnte man als ein variables 4-3-3 interpretieren. In der ersten Halbzeit hatte Glasner auf einen „gelernten“ Stürmer verzichtet und mit drei offensiven Mittelfeldspielern (Aymen Barkok, Jesper Lindström und Daichi Kamada) ohne feste Positionierung angreifen lassen. Das war ein Experiment, auch dem Fehlen wichtiger Stammkräfte geschuldet. Mit Rückkehrern wie Martin Hinteregger und Sebastian Rode oder Amin Younes (Glasner: „Er hat unter Belastung muskuläre Probleme in der Hüftregion“) und Neuzugängen wie Rafael Borré oder dem noch zu findenden neuen Mittelstürmer wird sich die Statik sicher verändern.

Einige Spieler haben ein halbes Spiel genutzt, um sich zu positionieren. Ajdin Hrustic hat den Spielmacher gegeben. Und das mit viel Laufarbeit, vielen guten Ideen und erstaunlichem Selbstvertrauen. Rodrigo Zalazar hat so gespielt wie er in der letzten Saison beim FC St, Pauli aufgetrumpft hat: Zweikampfstark, mutig, sichtbar ehrgeizig. Jesper Lindström hat gezeigt, dass er relativ schnell zu einer Verstärkung werden könnte. Der Neue aus Dänemark ist sehr ballsicher, flink, und trotz seiner schmächtigen Figur auch durchsetzungsfähig. Richtig Freude gemacht haben in der zweiten Halbzeit die beiden Jungen Fabio Blanco und Ali Akman. Sie sind Wechsel für die Zukunft. Und diese Zukunft könnte schon ziemlich bald beginnen.

Hasebe ab der ersten Minute als Abwehrchef präsent

Dass die Bandbreite der Fitness zu diesem frühen Zeitpunkt sehr weit und unterschiedlich gefasst ist, gehört zu den Naturgesetzen der Vorbereitung. Es gibt immer Profis, die schwerer in die Saison starten als andere. Makoto Hasebe, der älteste Spieler (37) der Liga, gehört nicht dazu. Er war von der ersten Minute an als Abwehrchef präsent. Andere wie Goncalo Paciencia oder Dejan Joveljic ist das schwerer gefallen. Den beiden Stürmern, die womöglich im direkten Duell um einen Platz im Kader stehen, ist nicht viel gelungen. Freilich haben da auch Vorbereiter wie Kamada oder Kostic nicht mehr auf dem Platz gestanden.

Paciencia nutzte nach dem Abpfiff die Gelegenheit, sich den eigenen Fans wieder etwas näher zu bringen. Das Verhältnis war nach einer Aussage zu Beginn seiner Leihe in der letzten Saison nach Schalke gestört. „Als ich das erste Mal hier nach Schalke kam, hat mich das Stadion mit den Fans total beeindruckt. Ich komme aus Frankfurt, da ist die Stimmung auch super. Aber hier ist das etwas anderes", wurde er damals zitiert. Jetzt sagte Paciencia: „Ich habe das nie gesagt, es war ein Übersetzungsfehler. Jeder weiß, was die Eintracht mir bedeutet. Einmal Adler, immer Adler." Um Adler zu bleiben, muss er aber deutlich besser spielen.

Eintracht 1. HZ: Ramaj – Chandler, Hasebe, Ndicka – Durm, Zalazar, Hrustic, Kostic – Barkok, Lindström, Kamada.

Eintracht 2. HZ: Bignetti – Gebuhr, Otto, Irorere – Da Costa, Stendera, Hyryläinen, Blanco – Akman, Joveljic, Paciencia.