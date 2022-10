Trainerlegende Buchmann glaubt an Eintracht-Chance in London

Zur Person:

Lothar Buchmann wurde am 15. August 1936 in Breslau geboren und wuchs in der Nähe von Oldenburg auf. Als 18-Jähriger zog er nach Mainz. Für den FSV Mainz 05 (1955 bis 1960) und Eintracht Bad Kreuznach (bis 1963) bestritt der Offensivspieler in der Oberliga Südwest 191 Spiele und erzielte 49 Tore. Danach war er für Wormatia Worms (bis 1966) und den VfR Bürstadt (bis 1974) aktiv. 1974 legte Buchmann seine Prüfung als Fußballlehrer ab. 1975 führte er Bürstadt zur deutschen Amateur-Meisterschaft. Seinen Einstieg in den Profibereich gab er im November 1976 als Nachfolger von Udo Klug bei Zweitligist SV Darmstadt 98 und feierte 1978 mit den Lilien den Bundesliga-Aufstieg.

In der Saison 1979/80 trainierte Lothar Buchmann den VfB Stuttgart. Danach wechselte er zu Eintracht Frankfurt und 1982 zu den Offenbacher Kickers, mit denen er 1983 in die Bundesliga aufstieg. Nach weiteren Engagements beim VfR Bürstadt, Karlsruher SC, Viktoria Aschaffenburg, Rot-Weiß Essen und Linzer ASK trat er ab 1989 aus gesundheitlichen Gründen kürzer. SG Egelsbach, Kickers Offenbach, Eintracht Bad Kreuznach und von 1996 bis 1998 nochmals der SV Darmstadt 98 waren die weiteren Stationen. Ab 2000 trainierte Buchmann südhessische Amateurklubs, zuletzt in der Saison 2013/14 den FC Bensheim. Seit 1981 lebt er im Reichelsheimer Ortsteil Klein-Gumpen.