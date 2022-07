Trainingslager-Tagebuch: Besonderes "Vertragsangebot" für Kostic

Filip Kostic klatscht beim Testspiel mit den Fans ab. Foto: Jan Huebner

WINDISCHGARSTEN - Für die Adler geht es nach Hause. Zum Abschluss standen ein Fanabend und ein lockeres Fußballtennisturnier an.

Fanabend: Alles war angerichtet, Filip Kostic musste nur noch unterschreiben. "Hiermit bestätige ich, dass ich Filip Kostic bis 2026 bleibe. Gehalt egal - geile Fans!", stand auf dem handschriftlich angefertigten Vertrag, den Eintracht-Anhänger unterschriftsreif beim Fanabend zum Abschluss des Trainingslagers in Windischgarsten dem Eintracht-Starspieler präsentierten. Grinsend schlug Filip das Angebot aus, schrieb stattdessen lieber fleißig Autogramme und machte Selfies mit den Fans. Auch so war es eine gelungene Veranstaltung im Golfclub der Familie Dilly, konnten sich Mannschaft und Fans in entspannter Atmosphäre einmal besser kennenlernen. Und was noch nicht ist, kann ja bei Filip Kostic noch werden.

Fußball-Tennis: Zum Abschluss des Trainingslagers stand am Samstagmorgen noch eine lockere Einheit Fußball-Tennis an. Am Nachmittag ging es mit dem Flugzeug zurück nach Frankfurt. Coach Oliver Glasner nutzt die zwei freien Tage für einen Heimatbesuch. Ab Dienstag geht es in die heiße Phase. Bis Freitag stehen sechs Einheiten an.