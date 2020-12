Trotz BVB-Ausfällen: Keine leichte Aufgabe für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Da war Adi Hütter dann doch ein wenig irritiert. Ob es diesmal „so einfach sei wie nie“ gegen Borussia Dortmund zu gewinnen, wurde er in der offiziellen Pressekonferenz am Freitag gefragt. Anlass für die ziemlich respektlose Frage: Den Dortmundern werden am Samstag (15.30 Uhr) der eine oder andere Stammspieler fehlen, unter anderen Torjäger Erling Haaland und Mittelfeldspieler Thomas Delaney, vielleicht auch Mats Hummels. Eine leichte Aufgabe sehe er dennoch „keinesfalls“, antwortete der Frankfurter Trainer, „nur wenn bei uns alles zusammenpasst, können wir den BVB schlagen“. Der Ausfall von Haaland, das räumte Hütter ein, sei für die Eintracht „ein Vorteil, für Dortmund sicher ein Nachteil.“ Aber mit Jadon Sancho, Marco Reus, Thorgen Hazard und Julian Brand hätte die Borussia noch immer genügend überragende Offensivspieler. Auch das gerade 16 Jahre alt gewordenen „Wunderkind“ Youssoufa Moukoko hat Hütter auf dem Schirm. „Ich weiß natürlich nicht, was der Kollege macht“, sagt der Eintracht-Trainer, „Moukoko ist ein Jahrhunderttalent, aber ihn von Anfang zu bringen in Frankfurt, wo sie nicht so gerne spielen...“, ließ er den Satz unvollendet. In jedem Fall erwartet Hütter den Gegner wegen der Ausfälle in einer „anderen Systematik“.

Dementsprechend schwer wird es der Eintracht fallen, sich vorher taktisch auf die Borussia einzustellen. Und dementsprechend wird der Fokus noch mehr auf den eigenen Aufgaben liegen. Über die Schläfrigkeiten zu Beginn vieler Spiele wurde in den letzten Tagen genauso gesprochen wie über die Abwehrpatzer, die immer wieder zu Rückständen geführt haben. Um aus dem „Trott herauszukommen“ werde diesmal im Vorfeld „einiges anders werden“, sagte Hütter, wollte aber nicht verraten, was er tun wird. „Vielleicht kommen wir ja zum Warmmachen später auf dem Platz“, sagte er, „aber das wird alles nicht den Ausschlag geben für Sieg oder Niederlage.“

Die Weichen werden sicher direkt auf dem Rasen gestellt. Es wird darauf ankommen, ob die Eintracht die Konzentration mal über die gesamten 90 Minuten halten kann und ob es die abwehrende Abteilung, zu der auch durchaus die Stürmer gehören können, zum ersten Mal in dieser Saison schafft, ohne Gegentor zu bleiben. In diesem Zusammenhang attestiert Hütter seinem Torwart Kevin Trapp trotz des Fehlers von Berlin eine „sehr ordentliche Saison“. Der Nationalspieler sei ein „Supertorwart, dem ich ganz besonders mal ein zu Null wünsche.“

Voraussichtliche Aufstellung Eintracht: Trapp - Abraham, Hinteregger, Ndicka – Durm, Rode, Ilsanker, Kostic – Kamada – Dost, Silva.- Bank: Schubert, Chandler, Hasebe, Da Costa, Zuber, Barkok, Sow, Kohr, Younes.

Während die Dortmunder also einige Ausfälle zu beklagen haben, freut darf sich Hütter über die „freie Auswahl“ freuen. Zwei Spieler aus dem engeren Kreis musste er am Freitag nach dem Abschlusstraining sogar aus dem Aufgebot streichen. „Es ist eine der unangenehmsten Aufgabe für einen Trainer, einen Spieler auf die Tribüne zu schicken, wenn er gut trainiert hat“, sagte er. Da die Frankfurter unter der Woche international nicht gefragt sind, hat sich Hütter entschlossen, auf der Bank zu „rotieren“, um auch das Klima in der Kabine für alle erträglich zu halten. Mit Amin Younes und Aymen Barkok sind zwei Spieler nach Covid-Erkrankungen wieder einsatzfähig, die letzte Woche in Berlin noch nicht dabei waren. Besonders bei Barkok ist dies erstaunlich. Nach vier negativen Tests in Folge steht er seit Mittwoch wieder im Training. Hütter: „Ich muss genau überlegen, ob es schon wieder für die Startelf reicht.“

Barkoks Schuss Unbekümmertheit könnte die Eintracht sicher gut gebrauche, beim Versuch, die Unentschieden-Serie der letzten Wochen zu brechen. „Ich will eine Mannschaft sehen, die von Anfang an zeigt, dass sie dieses Spiel gewinnen will“, fordert er, „wir müssen an unsere eigenen Stärken glauben.“ Die Gegner hätten einen großen Respekt vor der Eintracht, die in dieser Saison ja erst ein Spiel, bei den Bayern, verloren hat. „Ich weiß nicht, ob alle Freude haben, wenn sie gegen uns spielen“, formuliert Hütter.