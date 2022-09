Verletzter Eintracht-Fan zurück in Frankfurt

Ein Eintracht-Fan wurde im Stade Velodrome von einem Feuerwerkskörper schwerverletzt. (Bild: dpa)

MARSEILLE / FRANKFURT - Es war der traurige Höhepunkt der Krawalle rund um das Frankfurter Champions-League-Spiel in Marseille Dienstag vor einer Woche. Noch bevor die Partie angepfiffen war, wurde Eintracht-Fan Michael im Gästeblock von einem Feuerwerkskörper getroffen und schwerverletzt. Durch die Rakete hatte er ein Loch im Hals, ihm strömte das Blut aus der Wunde, sodass seine Lebensgefährtin Angst haben musste, dass er verbluten könnte. Zudem fiel er unglücklich auf eine Treppenstufe und brach sich mehrere Rippen sowie den siebten Halswirbel.

Acht Tage lang wurde er in einem Krankenhaus in Marseille behandelt. Nun war er stabil genug, um am Mittwochabend in seine hessische Heimat transportiert zu werden. Vom Frankfurter Flughafen aus wurde er direkt in die BG Unfallklinik verlegt. Dort wird er nun weiter behandelt.

Die Eintracht ließ Michael via Twitter Genesungswünsche zukommen. „Im Namen der Mannschaft wünschen wir dir gute Besserung. Es ist ein absolutes Unding, was da insgesamt in Marseille vorgefallen ist. Wir hoffen, dass du schnell wieder bei uns im Stadion sein kannst“, richtete Kapitän Sebastian Rode in einer Videobotschaft aus. Teamkollege Timothy Chandler gab dem Verletzten mit auf den Weg, dass alle bei der Eintracht hinter ihm stehen und ihm viel Kraft schicken würden.