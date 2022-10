Vor Eintracht-Spiel: Polizei nimmt Marseille-Fans fest

Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot in Frankfurt unterwegs, um rund um die Champions-League-Partie für Sicherheit zu sorgen. (© DPA)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt - Schon den ganzen Tag über ist die Frankfurter Polizei mit einem verstärkten Aufgebot unterwegs, denn zum Champions-League-Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Olympique Marseille (21 Uhr/DAZN) werden unter anderem auch sogenannte Problemfans aus Südfrankreich erwartet. Und nun soll es bereits erste Festnahmen gegeben haben. Das berichtet die Bild. Am Mittwochnachmittag soll die Polizei rund 30 Marseille-Ultras an der Frankfurter Uniklinik durchsucht und anschließend mit einem Transporter mitgenommen haben. Angeblich hatten die Franzosen Sturmhauben, Gebissschützer und Quarzsand-Handschuhe dabei gehabt. Zudem wurden weitere Fanbusse mit Marseille-Fans in der Innenstadt kontrolliert.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.

Die Partie gilt als Hochrisikospiel, „Racheakte“ nach den schlimmen Vorfällen im Hinspiel Mitte September sind weiterhin möglich. Auch deshalb ist die Polizei heute mit einem großen Aufgebot an den neuralgischen Punkten Frankfurts (Römerberg, Bahnhofsviertel, Sachsenhausen) präsent, darüber hinaus sollen über 1000 Ordner heute Abend im Stadion für Ordnung sorgen.