Vor Eintracht-Spiel: Wilde Auseinandersetzung in Irish Pub

FRANKFURT - Gläser fliegen, Stühle werden geschmissen und der ganze Vorplatz des Irish Pub „Waxys“ wird auseinander genommen. Diese Szenen ereigneten sich in der Nacht zum Donnerstag in der Frankfurter Innenstadt. Erneut sind wohl Fangruppen der Eintracht und West Ham United vor dem großen Rückspiel aufeinandergetroffen und haben ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Private Videoaufnahmen, die wir aufgrund des unbekannten Urhebers nicht veröffentlichen möchten, zeigen das.

Bereits eine Nacht zuvor gab es Auseinandersetzungen: Fans von West Ham United in Frankfurter Pub attackiert

Dem Vernehmen nach waren es Frankfurter Anhänger, die die Londoner im Pub gezielt angegriffen haben. Offiziell bestätigt ist dies aber nicht. Sehr wohl jedoch bestätigte die Polizei Frankfurt auf Nachfrage der VRM diesen und weitere Vorfälle. Weitere Infos sollen im Laufe des Vormittags noch folgen. Bereits in der Nacht zuvor waren Fans des Londoner Fußballclubs in einem Pub in Sachsenhausen angegriffen worden, ein 34-jähriger Brite wurde dabei leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.