VRM-Live: Die Analyse zum Spiel der Eintracht

Die Eintracht kämpft in Helsinki gegen Real Madrid um den nächsten Titel auf der europäischen Fußball-Bühne. (Foto: VRM)

FRANKFURT/HELSINKI - Es war die historische Chance auf den zweiten Titel innerhalb von nur drei Monaten auf der europäischen Fußball-Bühne. Erneut waren alle Augen auf den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt gerichtet. Doch der Europa-League-Sieger ist nach seinen euphorischen internationalen Fußball-Monaten ausgebremst worden. Die Hessen unterlagen im Finale um den europäischen Supercup am Mittwochabend in Helsinki Real Madrid mit 0:2 (0:1) und verpassten knapp drei Monate nach dem spektakulären Triumph in Sevilla einen weiteren Titelcoup. Ex-Bayern-Profi David Alaba (37. Minute) und Karim Benzema (65.) erzielten vor rund 31.000 Zuschauern im Olympiastadion die Tore für den Champions-League-Sieger.

