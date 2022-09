VRM-Livetalk: Mit dieser Elf startet die Eintracht in die CL

Am Mittwoch spielt die Eintracht das erste Mal in der Champions League. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Ein Traum geht in Erfüllung. Für Fans, Verantwortliche und den gesamten Verein. Eintracht Frankfurt bestreitet am heutigen Mittwoch (Anpfiff 18.45 Uhr) das erste Spiel in der Vereinsgeschichte auf Europas größter Fußballbühne, der Champions League. Die nächste Abenteuerreise durch den Kontinent beginnt, die Vorfreude ist seit Wochen riesig. Der erste Gegner ist Sporting Lissabon, der Vizemeister der vergangenen Saison aus Portugal. Die Partie im Frankfurter Stadtwald verspricht viel Spannung und ist für die Eintracht auch ein erster Gradmesser in der Gruppe D.

Und natürlich gibt es auch wieder einen VRM-Livetalk rund um die Auftaktpartie der Hessen. Die VRM-Sportreporter Nadine Peter, Tobias Goldbrunner und Eric Hartmann versorgen alle Fußball-Fans vor, während und nach der Partie im Livestream mit den wichtigsten Infos. Wir schalten dafür live nach Frankfurt, analysieren die Partie mit Experten, lassen die Fans im Video zu Wort kommen, und vieles mehr. Um 18 Uhr, 19.35 Uhr und 20.40 Uhr gehen wir dafür auf allen unseren Portalen live.

Der erste Livestream startet um 18:00 Uhr. Die Frankfurter feiern gegen Sporting Lissabon ihre Premiere in der Königsklasse. Die VRM-Sportreporter analysieren die Aufstellungen und schalten live nach Frankfurt.

In der Halbzeit ab ca. 19:35 Uhr startet der zweite Livestream – die Halbzeitanalyse zum Eintracht-Spiel gegen Sporting. Wie haben sich die Frankfurter im ersten Durchgang gegen Sporting Lissabon geschlagen? Zusammen mit einem Experten analysieren die VRM-Sportreporter die Taktik und die Highlights.

Nach Abpfiff des Spiels gibt es um ca. 20:40 Uhr die Analyse zum Champions-League-Spiel der Eintracht. Wie haben sich die Hessen zum Auftakt in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon geschlagen? Die VRM-Sportreporter analysieren die Partie und schalten live nach Frankfurt.

