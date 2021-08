Waldhof Mannheim schießt Eintracht aus dem DFB-Pokal

Mannheims Torschütze Joseph Boyamba jubelt über das Tor zum 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Trainer Oliver Glasner hat sein Zeit bei der Frankfurter Eintracht angefangen wie sein Vorgänger. Adi Hütter hatte vor der Jahren 1:2 bei Regionalligisten in Um verloren und war in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Glasner verlor nun beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim mit 0:2 (0:0) und schied ebenfalls aus.

Es war ein böses Erwachen für die Frankfurter nach einer ordentlichen Vorbereitung, gekrönt mit einer „Gelb-roten“ Karte für den überheblich und unkonzentriert spielenden Martin Hinteregger. Boyamba und Costly erzielten vor 12 100 Zuschauern die Treffer für die kampfstarken Waldhöfer, die sich gegen restlos enttäuschende Frankfurter völlig verdient für die zweite Runde qualifizierten konnten.

Rode anstelle von Hasebe

Mit seiner ersten Aufstellung hielt Trainer Glasner dann doch zwei kleine Überraschungen bereit. Im defensiven Mittelfeld begann Sebastian Rode anstelle von Makoto Hasebe und im offensiven Mittelfeld bekam Jesper Lindström den Vorzug vor Amin Younes. Das könnte ein Zeichen sein, dass die Frankfurter damit rechnen, dass der Nationalspieler den Klub doch noch verlässt. An den Trainingsleistungen kann es jedenfalls nicht gelegen haben, Younes war unter der Woche überragend unterwegs. Ein weiterer Offensivspieler wird wohl den nächsten Tagen verpflichtet. Der 21 Jahre alte Norweger Jens Petter Hauge vom AC Mailand wird Anfang der Woche in Frankfurt erwartet.

Schema SV Waldhof Mannheim: Königsmann - Sommer, Verlaat, M. Seegert, Donkor - Russo, Rossipal - Costly, Schnatterer (86. Gottschling), Boyamba (80. Lebeau) - Martinovic (74. Garcia)



Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta (53. Younes), Hinteregger, N´Dicka - da Costa (80. Zuber), Sow, Rode (46. Hasebe), C. Lenz - Kamada, Lindström (67. Barkok) - Borré (68. Paciencia)



Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel) - Zuschauer: 12151



Tore: 1:0 M. Seegert (48.), 2:0 Boyamba (52.)



Gelbe Karten: Rossipal (1) / Tuta (1), C. Lenz (1), Rode (1)

Gelb-Rote Karten: - / Hinteregger (62./wiederholtes Foulspiel)



Die Eintracht hatte stark begonnen und dann stark nachgelassen. Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen, sie übten Druck aus und hatten mit dem flinken Lindström gute Gelegenheiten in Führung zu gehen Nach und nach kam der Waldhof besser ins Spiel und die Frankfurter begingen den Fehler, sich auf das Spiel der Gastgeber einzulassen. Auf einmal wurde nur noch gekämpft, wenig gespielt. Zum Bruch im Spiel trug auch Schiedsrichter Stegemann bei, der die gelbe Karten en gros zückte. Gleich vier Frankfurter, Tuta, Lenz, Hinteregger und Rode, sahen die Verwarnungskarte schon vor der Pause, dazu der Mannheimer Rossipal. Das war maßlos übertrieben.

Die letzten fünf Minuten vor der Pause hatten es dann in sich. Waldhof traute sich nach vorne und die Eintracht wackelte. Sie hatten es allein dem überragenden Torwart zu verdanken, dass die ohne Gegentor in die Halbzeit kam. Trapp wehrte nach einem Freistoß gegen Schnatterer ab, dann zweimal aus kurzer Distanz gegen Martinovic und Costly. Auf der Gegenseite hätte Kamada mit einem Kopfball aber auch fast die Eintracht-Führung erzielt.

Eintracht-Abwehr desolat

Der Waldhof-Angriffswirbel ging nach der Pause genauso weiter. Und wurde nun schnell belohnt mit einem Doppelschlag. In der 48. Minute köpfte Marcel Seegert nach einer Ecke von Schnatterer ein und drei Minuten darauf überlupfte Joseph Boyamba aus kurzer Distanz Trapp. Beide Male sah die Eintracht-Abwehr, allen voran Tuta, ganz schlecht aus.

Der musste dann auch gleich raus, für ihn kam Younes. Doch die Schläge für die Eintracht gingen unvermindert weiter. In der 61. Minute musste Hinteregger runter. Nach einem Foul an Costly, unbeabsichtigt, zeigte der Referee „Gelb“, die zweite, also Platzverweis. Im Grunde war die Partie damit nach einer Stunde entschieden – für den Drittligisten. Trotz einiger Auswechslungen, es kamen noch Barkok, Paciencia und Zuber, benötigte die Eintracht am Ende das pure Glück und einen starken Torwart, um nicht in ein noch schlimmeres Debakel zu rutschen.