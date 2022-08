Wechsel steht bevor: Eintracht verzichtet auf Kostic

Seine Jubelläufe für Eintracht Frankfurt sind gezählt: Filip Kostic wechselt zu Juventus Turin (Foto: dpa )

FRANKFURT - Es hatte sich jetzt schon mehrere Wochen angebahnt, jetzt scheint der Transfer endlich über die Bühne zu gehen. Filip Kostic wird der Frankfurter Eintracht im Supercup-Spiel gegen Real Madrid am Mittwoch, 21 Uhr (live bei RTL und DAZN) nicht zur Verfügung stehen. Das vermeldet die Eintracht auf der vereinseigenen Homepage. Grund dafür sei, dass Kostic sich „in finalen Gesprächen mit einem neuen Klub“ befinde, wie Sportvorstand Markus Krösche am Dienstag vor dem Abflug nach Helsinki zitiert wird. Dieser neue Klub ist Juventus Turin, mit dem sich Kostic dem Vernehmen nach schon länger einig sein soll.



„Filip hat sich in der abgelaufenen Saison mustergültig verhalten und einen großen Anteil am Gewinn der UEFA Europa League. Wir haben immer gesagt, dass wir ihm bei einem für alle Seiten guten Angebot keine Steine in den Weg legen und gesprächsbereit sind“, so Krösche weiter. Der Wechsel dürfte nun zeitnah über die Bühne gehen, angeblich kassiert die Eintracht rund 18 Millionen Euro für Kostic.

