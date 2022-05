Wegen Pyro: Strafverfahren gegen Eintracht-Spieler

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Die Spieler von Eintracht Frankfurt, die bei der Siegesfeier zum Europacup-Gewinn auf dem Balkon des Frankfurter Römers Leuchtfackeln gezündet haben, stehen im Zentrum eines Strafverfahrens. Der Frankfurter Polizeisprecher Thomas Hollerbach sagte am Freitag: "Wir haben die Geschehnisse beweisgesichert dokumentiert und entsprechende Strafverfahren eingeleitet."

Bis zu 100.000 Fans waren in der Vorwoche auf dem Römer und in der Frankfurter Innenstadt, um den Europapokal-Sieg der SGE gegen die Glasgow Rangers zu feiern. Dabei war es zwar überwiegend ruhig geblieben, aber einige Fans auf dem Römer zündeten ebenso Leuchtfackeln wie Spieler des Teams von Oliver Glasner auf dem Balkon. Sowohl in der Live-Übertragung als auch auf Fotos waren unter anderem die Profis Timothy Chandler, Goncalo Paciencia und Aymen Barkok mit Fackeln zu erkennen. Die Polizei hatte unmittelbar nach den Feiern entsprechende Ermittlungen gegen die Spieler aufgenommen.

Nun gehen die Ergebnisse dieser polizeilichen Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft in Frankfurt. Diese muss dann prüfen, ob ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliege, so Polizeisprecher Hollerbach, oder ob es auf ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren hinauslaufe.

Frankfurter Spieler jubeln vom Balkon des Rathauses mit dem Pokal den Fans auf dem Römerberg zu. (Foto: Uwe Anspach/dpa)

