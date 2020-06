Wein, Gespräche und ein neuer Adlercomic

Jetzt teilen:

OESTRICH-WINKEL - An diesem Freitag ist es soweit. Ab 19.30 Uhr diskutieren im ersten digitalen Adler-Talk Aufstiegsheld Alexander Schur, Comedian Henni Nachtsheim, Comiczeichner Michael Apitz, Winzer Andreas Spreitzer mit dem Sportchef dieser Zeitung, Tobias Goldbrunner, über die abgelaufene Bundesliga-Saison des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Was war gut, was muss besser werden, wer hat welchen Anteil und wie haben die Experten die Geistersaison erlebt?

Apitz wird während der Sendung einen neuen Adlercomic zeichnen, der nächste Woche in dieser Zeitung zugunsten der Adler-Aktion „AUF JETZT!“ versteigert wird.