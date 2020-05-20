Mittwoch, 20.05.2020 - 00:00
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„Wenn ich daran denke, kribbelt es“
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ZUR PERSON
Ronald „Ronny“ Borchers (62) bestritt für Eintracht Frankfurt von 1975 bis 1984 in der Fußball-Bundesliga 169 Spiele und erzielte 24 Tore. Mit der Eintracht wurde der sechsfache Nationalspieler 1980 Uefa-Pokal-Sieger und gewann 1981 den DFB-Pokal. Später war der Stürmer und Mittelfeldspieler noch für Arminia Bielefeld, Grashopper Zürich, Waldhof Mannheim, FSV Frankfurt und Kickers Offenbach aktiv. Als Trainer wirkte Borchers, der in Heusenstamm wohnt, seinen Sohn Bastian beim Verkauf von Wohnmobilen unterstützt und passionierter Golfspieler ist, unter anderem bei Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, Germania Ober-Roden, Viktoria Aschaffenburg, Wormatia Worms und dem FC Bensheim.
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