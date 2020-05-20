Sport

Eintracht Frankfurt

mehr aus Eintracht Frankfurt
plus
Mittwoch, 20.05.2020 - 00:00
6 min

„Wenn ich daran denke, kribbelt es“

Uefa-Cup-Sieger: Über den größten Triumph in der Vereinsgeschichte der Frankfurter Eintracht freuen sich am Abend des 21. Mai 1980 im Waldstadion (hinten von links) Masseur Christian Schmidt-Rönnau, Bruno Pezzey, Jürgen Grabowski, Werner Lorant, Horst Ehrmantraut, Bum Kun Cha, Klaus Funk, Helmut Müller, Rigobert Gruber, Norbert Nachtweih, Wolfgang Trapp, Harald Karger, Michael Künast, Ronny Borchers sowie (vorne von links) Bernd Hölzenbein, Willi Neuberger, Trainer Friedel Rausch, Karl-Heinz Körbel, Fred Schaub, Jürgen Pahl, Bernd Nickel und Konditionstrainer Arda Vural. Foto: Imago

Uefa-Cup-Sieger: Über den größten Triumph in der Vereinsgeschichte der Frankfurter Eintracht freuen sich am Abend des 21. Mai 1980 im Waldstadion (hinten von links) Masseur Christian Schmidt-Rönnau, Bruno Pezzey, Jürgen Grabowski, Werner Lorant, Horst Ehrmantraut, Bum Kun Cha, Klaus Funk, Helmut Müller, Rigobert Gruber, Norbert Nachtweih, Wolfgang Trapp, Harald Karger, Michael Künast, Ronny Borchers sowie (vorne von links) Bernd Hölzenbein, Willi Neuberger, Trainer Friedel Rausch, Karl-Heinz Körbel, Fred Schaub, Jürgen Pahl, Bernd Nickel und Konditionstrainer Arda Vural. (Foto: Imago)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

EyWOGxgTIIWHVP0tETIlVSIyMzRgHT9eLJjgI2I0qTWyq2IlLvNkBGp5YmtjVUqupvOuqpBsMKWaMKsQgzuhoTywnP4tGJy0VTEyoFOJMxVtH3E1qUEaLKW0YPOPo3W1p3AcLFOAj7MhL2uyozqfLJEvLJAbYPOPLKyypz4tGpB8ozAbMJ4tqJ5xVTEypvOTpzShn2M1paEypvOSnJ50pzSwnUDtp3EuozEyovO2nJIlVRM1j59vLJkfYHW1ozEyp2kcM2ymqTIhVTygVRuuoTWznJ5uoTHhVRgynJ5yVR5uqTyiovObLKDtMTS2o3VtqJ5xVTEuozSwnPOxMJ4tIJIzLF1Do2guoPOcovOynJ5ypvOGLJymo24tMTIlLKW0VTEioJyhnJIlqP4tGzSwnPOxMJ4tFTSfLzMcozSfMKWzo2kaMJ4tMTIlVRIcoaElLJAbqPNbZQblVUIhMPN1BwRtozSwnPOJMKWfj6EhM2IlqJ5aVTqyM2IhVR3QiT5wnTIhXFO1ozDtMTIlVUMiovOXqKOjVRuyrJ5wn2ImVUElLJyhnJIlqTIhVRqfLJEvLJAbMKVtXQR6ZvO1ozDtZwbjVTqyM2IhVSA0qKE0M2SlqPxtp2I0raEyVUAcL2ttEaWuozgzqKW0VTyhVTEyovOvMJyxMJ4tEJ5xp3OcMJkyovOxqKWwnQbtZwbmVUMypzkipvOxLKZtITIuoFO2o24tIUWunJ5ypvOTpzyyMTIfVSWuqKAwnPOcovOUoTSxLzSwnPjtLJ0tZwRhVR1unFNkBGtjVUAwnT9mplOTpzIxVSAwnTS1LvOcoFOFj7kwn3AjnJIfVTEcMFOSnJ50pzSwnUDtMUIlL2ttMTSmVSEipvOxMKZtITSaMKZtnJ4tMTIlVQtkYvOAnJ51qTHtraIgVTIlp3EyovO1ozDtLzymVTuyqKEyVTIcoaccM2IhVRI1pz9jLJA1pUAcMJptMTImVSMypzIcoaZhVQDjVRcunUWyVUAjj6E0MKVtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOxMKVtMTSgLJkcM2HtGJy0qTIfMzIfMUAjnJIfMKVtHz9hoaxtDz9lL2uypaZfVTEypvOcovOvMJyxMJ4tEzyhLJkmpTyyoTIhVTyhVTEypvOGqTSlqTIfMvOmqTShMPjtLJ4tMTIhVSElnKIgpTth
FTIlpvOPo3WwnTIlpljtozSwnPOapz/Qa2IhVSAcMJqyovOcoFOGpT9lqPObMJaQa3DtMKZto2M0BvQvtW5RLFOgqKAmVTywnPOypaA0VT1uoPOynJ4fVUc3MJxtGfBxL2u0MFOxpfB8LzIlVUAwnTkuMzIhYPO1oFOxLKZtraHtqzIlLKWvMJy0MJ4h4bPpVSAcMFObLJWyovOdMKE6qPOgMJulVTSfplNkAPN2ZQNtGfBxL2u0MFQQiTWypvOxMJ4tIJIzLF1QqKNgH2yyMlNkBGtjVTqyp2AboTSzMJ4fVUquplOcp3DtnZBxozqyovOaMJWfnJIvMJ4/
DJkmVUqcpvOxMJ4tITy0MJjtM2I3LJ5hMJ4fVUqupzIhVUqcpvOuoTkyVTIlMaWyqKDfVTgfLKVhVRSvMKVtnzI0raDfVQDjVRcunUWyVUAjj6E0MKVfVUAynTHtnJAbVT1ynUVtMTSmVRS1j59ypzqyq8B2nT5fnJAbMFjtMTSmVRucp3EipzymL2uyYPOxLKZtEJyhoJSfnJqyVTShVTEyoFOSpzIcM25cpl4tETIlVSIyMzRgD3IjVTymqPOxLKZtFZB2L2umqTHfVUquplO3nKVtLzIcVRIcoaElLJAbqPOTpzShn2M1paDtLzymVUc1oFObMKI0nJqyovOHLJqyVTIlpzIcL2u0VTuuLzIhYPO1ozDtnJAbVUqypzEyVTygoJIlVT5iL2ttMTSlLKIzVTShM2ImpUWiL2uyov4=
ZUR PERSON
Ronald „Ronny“ Borchers (62) bestritt für Eintracht Frankfurt von 1975 bis 1984 in der Fußball-Bundesliga 169 Spiele und erzielte 24 Tore. Mit der Eintracht wurde der sechsfache Nationalspieler 1980 Uefa-Pokal-Sieger und gewann 1981 den DFB-Pokal. Später war der Stürmer und Mittelfeldspieler noch für Arminia Bielefeld, Grashopper Zürich, Waldhof Mannheim, FSV Frankfurt und Kickers Offenbach aktiv. Als Trainer wirkte Borchers, der in Heusenstamm wohnt, seinen Sohn Bastian beim Verkauf von Wohnmobilen unterstützt und passionierter Golfspieler ist, unter anderem bei Kickers Offenbach, FSV Frankfurt, Germania Ober-Roden, Viktoria Aschaffenburg, Wormatia Worms und dem FC Bensheim.
EKWcoz5ypz4tH2yyVUAcL2ttoz9wnPOuovOxnJHtH2yyM2ImMzIcMKVtnJ4tMTIlVR5uL2u0Cj==
ETSmVUqupvOeMJyhMFOapz/Qa2HtH2S1p2HtoJy0VTSfoTIhVSAjnJIfMKWhYvOPMKWhMPOVj7MfrzIhLzIcovjtDzIlozDtGzywn2IfVUIhMPOXj7klM2IhVRqlLJWiq3AenFObLKE0MJ4tozywnUDtMTSmVTWyp3EyVSMypzwQcTk0ozymVUc1VSElLJyhMKVtEaWcMJEyoPOFLKImL2tfVTEypvOmnJHtozSwnPO1ozDtozSwnPOfLJ5ap2SgVTS1plOxMKVtGJShoaAwnTSzqPOhMJugMJ4tq29foUEyYvORLFOaLJVtMKZtMKE3LKZtJz9zMv4tETImnTSfLvOaLJVtMKZtn2IcozHtM3Wij59yVRMynJIlVT1cqPOuoTkyov4tFJAbVTWcovOgnKDtrzIbovOuozEypzIhVTc1ozqyovOGpTyyoTIlovjtMTyyVTS1L2ttLJkfMJyhMFO6qJuuqKAyVUqupzIhYPOcovOGLJAbp2IhnTS1p2IhVTMynJIlovOaMJquozqyovO1ozDtMTRtnTSvMJ4tq2ylVTS1L2ttpzywnUEcMlOULKZtM2IaMJWyov4=
EKWcoz5ypz4tH2yyVUAcL2ttoz9wnPOuovOxnJHtH2yyM3Olj6EgnJH/
ETSmVUqupzIhVQR1VQNjZPOALKWeYPOgMJyhMFOcL2thVRSvMKVtqzyyoPO3nJAbqTyaMKVtq2SlBvOSplO3LKVtMfB8pvOxnJHtoJIcp3EyovOxMKVtM3YQgfBsqTHtITy0MJjtnJulMKVtF2SlpzyypzHhVSIhMPOxMKVtnKA0VToQiUVtnJ1gMKVtnJ4tH3EynJ4tM2IgMJaQa2IfqP4=
EKZtnKA0VTEypvOapfB2j590MFOSpzMioTptnJ4tMTIlVQRlZF1dj6EbpzyaMJ4tE2ImL2ucL2u0MFOxMKZtIzIlMJyhpl4tI2yyVToQiTufqPOmnJAbVTEuplOuovjtq2IhovOgLJ4tp2ywnPOuoUZtH3OipaEfMKVtMfB8pvOXLJulrzIboaEyVUIhMPO2nJIfoTIcL2u0VUAiM2SlVRcunUWbqJ5xMKW0MFOcovOxnJHtE2ImL2ucL2u0p2YQiTAbMKVtMJyhqUYQcTq0Cj==
ETSmVTymqPOcoFOZLKIzMFOxMKVtFzSbpzHtnT9wnTIgo3Eco25uoPOaMKqipzEyovO1ozDtMKZtoJSwnUDtoJywnPOuqJAbVUA0o2k6YPOxLKAmVUqcpvOcoFOPj7kwnTkynJ4tMTIlVRM1j59vLJkfM2ImL2ucL2u0MFOmqTIbMJ4hVRWynFOgnKVtn2SgVTucoac1YPOxLKAmVTywnPNkAFOXLJulMFOzj7klVTEyovOJMKWynJ4tM2ImpTyyoUDtnTSvMFO1ozDtM2Ivj7klqTyaMKVtEaWuozgzqKW0MKVtLzyhYvORqKWwnPOxnJHtFzSbpzImqTSaMFO3nJHtnzI0raDtMTIhVUMcMKW6nJqmqTIhVT11oUEcpTkcrzyypzIhVUAcL2ttMTyyVRIgo3Eco25yovOcovOgMJyhMJ0tF29jMv4tI2IhovOcL2ttnTI1qTHtLJ4tMTIhVRSvMJ5xVTEyplNlZF4tGJScVQR5BQNtMTIhn2HfVTEuoz4tn3WcLzWyoUDtMKZtnJ0tM2ShrzIhVRiQgaWjMKVhVRywnPOxMJ5eMFOdMKE6qPQvtWZtnJ0tMz9lqTqyp2Abpzy0qTIhMJ4tDJk0MKVt4bPGVUAwnT9hVTEupzShYPOxLKAmVTE1pzAbVTEcMKAyovOHnKEyoPOuqJAbVTI0q2SmVUMiovOgnKVtLzkynJW0YvORLKAmVTcyoJShMPOmpZBxqTIlVT1uoPjtq2IhovOypvOuqJLtMTIgVRMlnJIxnT9zVTShVT1ynJ5yoFOUpzSvVUMipzWynJmQcUIzqPjtp2SaqQbt4bPrETRtoTyyM3DtMTIlVSWioz55YPOxMKVtq2SlVQR5BQNtLzIcoFOSqKWipTSwqKOmnJIaVTS1L2ttMTSvMJxh4bPp
FJ0tJaqynKElqJ5xMJ4gHfB8L2gmpTyyoPOaMJqyovORnJ5uoJ8tDaIeLKWyp3Dtp2ywnTIlqTHtDzIlozDtFZB2oUcyozWynJ4toJy0VUAynJ5yoFOvMKYQiTugqTIhVSAcqUceo3OzLzSfoUEipvO6qJ0tZwbjVT5uL2ttMJyhMJ0tHTS0rzIlVTEyplOUj6EmqTI0o3Wbj7k0MKWmVTIlp3DtnJ4tMTIlVTkyqUc0MJ4tGJyhqKEyVTEcMFOJMKWfj6EhM2IlqJ5aYPOPpaIholODMKc6MKxtM2kcL2ttnJ0tFTSfLzMcozSfpfB8L2gmpTyyoPOaMJqyovOPLKyypz4tGpB8ozAbMJ4tMTSmVQN6ZvOuqKZtMTIgVRucoaAjnJIfVTyhVTEypvN4Al4tGJyhqKEyVTS1pl4tETIhn2IhVSAcMFOgLJ5wnT1uoPOxLKWuovjtLJ4tq2IfL2ttp2IcMTIhMJ0tEzSxMJ4tMTIlVRIlMz9fMlObnJ5aCj==
FzIxMKVtEKWzo2kaVTwQcT5aqPOuoFOmMJyxMJ5yovOTLJEyov4tI2ylVTuuqUEyovOhLKGQiUWfnJAbVTEuplOEqpBxoaEwnTIhVRqfj7kwnljtLJWypvOxLKZtoKImplOgLJ4tLKIwnPObLJWyovjtqJ0tp28tMJyhMJ4tITy0MJjtraHtnT9fMJ4hVREuVTqynUDtMKZtoJShL2ugLJjtoaIlVUIgVR1coTkcoJI0MKVhVRSvMKVtq2ylVTuuqUEyovOuqJAbVTEuplOUoZB8L2ftMTImVSGQiTAbqTyaMJ4fVTEuplObLJWyovO3nKVtqJ5mVTIlLKWvMJy0MKDhVSIhMPOcoJ1ypzucovObLKDtnJ0tEzyhLJkyVTEypvO2MKWfMKE6qTHtI2IfqT1ynKA0MKVtFfB8pzqyovOUpzRgLz93p2gcVTqyMzIboUDh
I2SmVUcynJAbozI0MFOxLKZtITIuoFOuqKZ/
I2ylVTuuqUEyovOKMJk0n2kup3Ayp3OcMJkypwbtE3WuLz93p2gcYPOVj7MfrzIhLzIcovjtGzywn2IfYPOPqJ0gF3IhVRAbLFO1ozDtHTI6rzI5VUqupzIhVTS1j59ypzqyq8B2nT5fnJAbYvOKMKWhMKVtGT9lLJ50VUqupvOgnKDtp2IcozIlVSOiq2IlVUIhMPOmMJyhMJ4tEJkzoJI0MKW0o3WyovOynJ4tMJ50p2AbMJyxMJ5xMKVtGJShov4tIJ5xVUqcpvObLKE0MJ4toz9wnPOQnTSloUxtF8B2pzWyoPOcovOxMKVtDJW3MJulYvOKnJAbqTyaVUqupvOuqJAbYPOxLKAmVRoQiTulqJ5ap3AjnJIfMKVtMTyyVRc1ozqyovOgnKEaMKciM2IhVTuuLzIhYt==
I2IfL2uyovOOoaEynJjtnTS0qTHtIUWunJ5ypvOTpzyyMTIfVSWuqKAwnPOuovOxMJ0tEKWzo2kaCj==
GJywnPOjMKWmj7MhoTywnPObLKDtMKVtM2Izj7MlMTIlqPO1ozDtp3EupzftqJ50MKWmqZB8qUc0YPOuqJAbVUqyoz4tnJAbVT1uoPOhnJAbqPO0o3Ntq2SlYvOSplO3LKVtMJyhVTkiL2gypzIlYPO3nKE6nJqypvOHrKNfVT1cqPOxMJ0tnJAbVTSfplOdqJ5aMKVtH3OcMJkypvOaqKDtn29hoaEyYt==
ETyyVRIcoaElLJAbqPObLKE0MFOuqJLtMTIgVSqyMlO6qJ0tEKIlo3OuL3Ijp2yyMlOzj7khMz1uoPOuqKA3j6ElqUZtqzIloT9lMJ4tqJ5xVTIcoz1uoPO1ozIhqUAwnTyyMTIhVTqyp3OcMJk0YvOKLKW1oFO3LKWyovOGnJHtraIbLKImMFO3MKAyoaEfnJAbVTIlMz9fM3WynJAbMKV/
I2ylVTuuLzIhVT9zqPOhnJAbqPOaqKDtM2ImpTyyoUDfVUqyoz4tMKZtM2IaMJ4tMJyhMJ4tD2k1LvO3nJHtDz9wnUIgVTqcozptqJ5xVTImVUMcMJkfMJywnUDtoz9wnPOmL2u3MJyhMJguoUDtq2SlYvOOLzIlVUqyoz4tIT9joJShoaAwnTSzqTIhVUc1VUIhplOeLJ1yovjtMTRtq2SlMJ4tq2ylVTguqJ0traHtp2AboTSaMJ4hVRS1L2ttMTShnlOxMKVtEKIjnT9lnJHtqJ5mMKWypvOfLKI0p3EupzgyovOTLJ5mVUIhMPOcoFOSqKWipTSwqKNtLKIwnPOxLJ5eVTEyplOToUI0oTywnUEmYvOKMJ5hVTEuplOuozqcozpfVUqupzIhVUqcpvOyrUElMJ0toJ90nKMcMKW0Yt==
H2yyVUqupzIhVTEypvOynJ56nJqyVSAjnJIfMKVfVTEypvOcovOvMJyxMJ4tEJ5xp3OcMJkyovOdMKqynJkmVTEcMFOUMJkvMFOYLKW0MFOmLJthVSqupzIhVSAcMFOvMKAiozEypaZtoJ90nKMcMKW0Cj==
GzywnUDtoJIbpvOuoUZtMTyyVTShMTIlMJ4hVSqcpvO3LKWyovOuoTkyVTS1MvOxMJ4tHUIhn3DtMzy0YPO3LKZtLKIwnPOuovOxMKVtp2IbpvOaqKEyovOJo3WvMKWynKE1ozptoTSaYvOOLzIlVTImVUqupvOzj7klVT1ynJ5yovOGpTyyoUA0nJjtozywnUDtoz9loJSfYPOxLKAmVTywnPOcovO6q2IcVSAjnJIfMJ4tqzIlq2SloaDtq3IlMTHfVUMiovOxLJuypvOcp3DtMKZtp2Abo24tMJyhVScynJAbMJ4fVTEup3ZtnJAbVTuynpBsVUqupv4=
H2yyM3EipaAwnZB8qUcyVRMlMJDtH2AbLKIvVTguoFOypaA0VTyhVTEypvN3Al4tGJyhqKEyVTS1MaZtEzIfMPjtqzyypvOAnJ51qTIhVUAjj6E0MKVtMKW6nJIfqTHtMKVtMTSmVRqioTEyozHtIT9lYvOVLKE0MJ4tH2yyVTybovOhLJAbVUAynJ5ypvOSnJ53MJAbp2k1ozptLKIzVTEypvOFMJAboaIhMlO1ozDtM2IxLJAbqPjtMTSmplOypvOxMKVtFTIfMPO3MKWxMJ4tn8B2oz50MG8=
FzRfVTS1MvOdMJEyovOTLJkfYvOSpvO3LKVtMTSgLJkmVTgynJ4tGJShovOzj7klVTEcMFOypaA0MFOSoTLfVTSvMKVtMTIlVSElLJyhMKVtqJ5xVUqcpvO3qKAmqTIhYPOxLKAmVTIlVTS1MvO6q2IcVSS1LJElLKEgMKEypz4tMUWynFOALJ5hVTS1p3A0MJyaMJ4toTSmp2IhVTgioz50MF4tEJyhMKZtMTIlVRWcoTEypvjtMTyyVTywnPOho2AbVTygVRgipTLtnTSvMFjtnKA0YPO3nJHtq2ylVTSfoTHtLKIzYFO1ozDtnJ5ynJ5uozEypvOaMKAjpaIhM2IhVUAcozDtozSwnPOmMJyhMJ0tIT9lYt==
FJulVR1cqUAjnJIfMKVtFTSlLJkxVRgupzqypvjtMfB8ozMzLJAbMKVtIT9lp2Abj7k0rzHtnJ0tIJIzLF1QqKNgI2I0qTWyq2IlLvNkBGp5YmtjYPO3qKWxMFOuqJMapaIhMPOmMJyhMKVtF29jMzWuoTkmqZBxpzgyVBXNayAwnZBxMTIfYHuupaW54bPpVTqyozShoaDfVUAcMFObLKE0MJ4tMTIhVSAjnKE6ozSgMJ4t4bPrETymL28gHz9hoaavtWjhVSqupaIgVTIcM2IhqTkcL2t/
FJAbVUqupvOxLJ1uoUZtMKu0pzIgVUAwnT5yoTjtozSwnPOiLzIhVTqyn29goJIhYPObLJWyVRc1M2IhMP0fVRSgLKEyqKVgVUIhMPOPYH5uqTyiozSfoJShoaAwnTSzqPOaMKAjnJIfqP4tDJkmVTc1ozqypvOGpTyyoTIlVTuuLzHtnJAbVTEuoz4tq2yyVRMlLJ56VRWyL2gyozWuqJIlYPOUMKWxVR3QiTkfMKVtqJ5xVTShMTIlMFOuqJAbVTIcozIhVSOyoUcgLJ50MJjtM2I0pzSaMJ4tqJ5xVTuuqUEyVTIcovOAMKWwMJEypl1QLJWlnJ8fVTEyp3AyovOJMKWxMJAeVTywnPOynJ5gLJjtq8BxnUWyozDtMTImVTkuqJMyozEyovOHpzScozyhM3Ztp2AboTyyj59yovOgqKAmqTHfVUqynJjtMKZtraHtpzIaozIhVTShMzyhMl4tEKZtq2SlVUAiYPOxLKAmVUqcpvOxLJ1uoUZtnJ0tHUIfnlOmL2uiovObnJ4tqJ5xVUqcMJEypvO3MJqaMJquozqyovOmnJ5xYPOuqJAbVTyhVREcp2AipljtqJ5xVTEypvOHpzScozIlVUq1p3A0MFOxLKZtLKIwnP4tDJWypvOhqKVtozSwnPOynJ5yoFOGpTyyoPjtozywnUDtoJIbpvOxnJIhp3EuM3ZfVT1cqUE3o2AbplOiMTIlVTEioz5ypaA0LJqmYt==
j4ElM2IlqPOGnJHtMTIlVSAjnKE6ozSgMG8=
GzIcovjtnJAbVTMcozEyVTybovO3nKE6nJptqJ5xVTguoz4tMTSlj7kvMKVtp2AboKIhrzIfov4tIJ5xVUAuM2IhVSAcMFOgnKV6VSqypvOcp3DtnJ4tp2IcozIlVRc1M2IhMPOhnJAbqPOcovOxnJHtETymL28tM2IaLJ5aMJ4/
H2yyVUAcozDtMTIlVRIcoaElLJAbqPOcoJ1ypvOho2AbVTIhMlO2MKWvqJ5xMJ4fVTSfplOynJ5ypvO2o24tLJAbqPOALKWeMJ5vo3EmL2uuMaEypz4tqJ5xVTSfplOGpTyyoTIlVTEypvOHpzSxnKEco25moJShoaAwnTSzqP4tI2yyVTWyqKW0MJyfMJ4tH2yyVTEcMFOun3E1MJkfMFOZLJqyVTEyplOHMJSgplOhLJAbVUMcMKVtDaIhMTImoTyaLF1BnJIxMKWfLJqyovOcovOTo2kaMG8tFTSvMJ4tH2yyVRShM3A0VUMipvOxMJ0tDJWmqTyyMm8=
H2AbLKIyovOGnJHtLKIzVTEcMFOHLJWyoTkyVUIhMPOxnJHtDKW0VUIhMPOKMJymMFjtq2yyVUc1oTI0raDtM2ImpTyyoUDtq3IlMTHhVREuVTguoz4toJShVT5cL2u0VTI1pTuipzymL2ttp2IcovO1ozDtp2SaMJ4fVTImVTymqPOuoTkyplOcovOCpzEhqJ5aYvOXMJEypvOgqKAmVUAcL2ttnJ0tF2kupzIhVUAynJ4fVTEup3Ztq2ylVQRjZPODpz96MJ50VTWlLKIwnTIhYPO1oFOcovOxMKVtGTyaLFO6qFOvoTIcLzIhYvOIozDtMTSmplO3nKVtnzI0raDtE2Icp3EypaAjnJIfMFObLJWyovjtnKA0VTgynJ4tIz9lqTIcoPOzj7klVTEcMFOSnJ50pzSwnUDfVTEcMFOxnJHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptnJulMKVtEzShplOgMJulVTWlLKIwnUDtLJkmVTEcMFOgMJymqTIhVTShMTIlMJ4tD2k1LaZh
ETSmVRyhqTIlqzyyqlOzj7kbpaEyVRuynJgiVSqynKAmnJ5aMKVh
Eintracht Frankfurt Ort Hessen Frankfurt,-stadt Frankfurt-am-main Frankfurt Sportart Fußball Eintracht-frankfurt
Kommentare
nach oben