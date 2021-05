Wer folgt auf Hütter als Eintracht-Trainer?

Adi Hütter, der bis zum Saisonende Trainer von Eintracht Frankfurt ist. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht sucht weiter einen Nachfolger für Trainer Adi Hütter, der zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Der Technische Direktor Ben Manga und Finanzvorstand Oliver Frankenbach haben schon einige Vorgespräche geführt, der neue Sportvorstand Markus Krösche hat nun übernommen.

Als Favorit gilt weiterhin der Wolfsburger Oliver Glasner, doch es gibt noch weitere Kandidaten. So hat sich der Dortmunder Edin Terzic (38) mit den Erfolgen der letzten Wochen in den Fokus vieler Klubs gespielt. Auch bei der Eintracht wird über ihn nachgedacht, wie diese Zeitung schon vor zwei Wochen geschrieben hat. Nun hat die „Bild“ nachgezogen. Danach hat auch Bayer Leverkusen Interesse an Terzic. Eine Entscheidung wird erst nach der Saison fallen.

Verknüpfte Artikel