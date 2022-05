Wildert Leipzig bei Mainz 05 und Eintracht Frankfurt?

Der Mainzer Anton Stach im Duell mit den Dortmundern Emre Can (Boden) und Axel Witsel (hinten) (Foto: Lukas Görlach)

MAINZ - Als Stammspieler in der zweiten Hälfte seines Bundesliga-Premierenjahres beim FSV Mainz 05 und deutscher Nationalspieler hat sich Fußball-Profi Anton Stach in den Fokus gespielt. Nun berichtet die „Sport Bild“, dass der Mittelfeldspieler auf einer Liste potenzieller Zugänge des Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig stehen soll. Stach gab dazu auf Anfrage zwar keinen Kommentar ab. Ernsthaften Grund zur Annahme, der 23-Jährige verlasse die 05er im Sommer in Richtung Sachsen, gibt es aber nicht.

Eintracht Frankfurts Djibril Sow soll auf einer Liste mit potenziellen Neuzugängen von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig stehen. (Foto: dpa)

Zum einen erhält die „Leipziger Liste potenzieller Zugänge“ viele weitere Namen für diese Position wie Florian Grillitsch (TSG Hoffenheim), Salih Özcan (1. FC Köln), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) oder Mo Camara (RB Salzburg). Zum anderen hat Stach gerade die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, bei Mainz gute Chancen auf einen erneuten Stammplatz auch in der nächsten Saison und erklärt, dass er bei den 05ern noch Entwicklungspotenzial für sich sieht. Auch wenn im Profi-Fußball nichts auszuschließen ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass Stach in der nächsten Saison erneut das Mainzer Trikot trägt, ist hoch.

Der Mittelfeldspieler war erst im vergangenen Sommer von der Spvgg. Greuther Fürth zu den 05ern gewechselt, bei denen er noch einen Vertrag bis 2024 hat. Die Internetseite „transfermarkt.de“ taxiert Stachs aktuellen Marktwert auf acht Millionen Euro.