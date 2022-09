Wo läuft das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Sporting im TV?

Am Mittwoch spielt die Eintracht das erste Mal in der Champions League. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Am Mittwochabend tritt Eintracht Frankfurt das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions League an. Einmal mischte die Eintracht schon im höchsten europäischen Fußballwettbewerb mit. 1959/60 spielten sich die Frankfurter im damaligen Europapokal der Landesmeister sogar bis ins Finale, verloren dort allerdings mit 3:7 gegen Real Madrid.

Bei der Rückkehr in die „Königklasse“ trifft die SGE ebenfalls auf eine Mannschaft von der iberischen Halbinsel. Diese Mal stammt der Gegner allerdings aus Portugal: Eintracht Frankfurt spielt gegen Sporting Lissabon. Die Partie beginnt am Mittwoch um 18.45 Uhr im Deutsche Bank Park.

Oktoberfest vor dem Stadion und die Live-Übertragung

Die Tickets verkauften sich, wie gewohnt, wie warme Semmeln. Größtenteils dürften sich seitens der Eintracht vor allem Dauerkarteninhaber und Mitglieder über eine der heißbegehrten Eintrittskarten gefreut haben, denn diese Gruppen besaßen Vorkaufsrecht. Wer bei dem vereinseigenen Auswahlverfahren Glück hatte und ein Ticket ergattern konnte, sollte sich am Mittwoch so früh wie möglich in Richtung Frankfurter Stadtwald begeben. Denn auf dem Stadiongelände findet ab dem 7.9. auch das Frankfurter Oktoberfest statt, zu dessen Eröffnung am Mittwochabend ebenfalls etliche tausend Menschen erwartet werden.

Der erste Champions-League-Spieltag von Eintracht Frankfurt Gegner: Sporting Lissabon (Portugal)

Stadion: Deutsche Bank Park (51.500 Plätze)

Anpfiff: 7. September, 18:45 Uhr

Übertragung: DAZN (Stream)





Für die Fans, die keine Karten bekommen haben, wird der Weg vor den Fernseher sicherlich nicht ganz so beschwerlich wie die Anreise zur WM-Arena. Im Free-TV wird die Partie jedoch nicht gezeigt. Man braucht ein Abo des Streamingdienstes DAZN, um das Spiel live und in Farbe verfolgen zu können.

