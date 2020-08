Zuber: „Die Leute werden viel Freude an mir haben“

Einer kommt, einer geht: Steven Zuber (r.) wird bei der Eintracht die Rückennummer 11 von Mijat Gacinovic übernehmen. (Fotos: dpa)

FRANKFURT - So ist das in Corona-Zeiten: Während sich die Frankfurter Eintracht gerade auf das nächste und vielleicht letzte Spiel der alten Saison vorbereitet, am Donnerstag in Basel, hat der Klub die Personalplanungen für die neue Saison weiter vorangetrieben. Die seit Tagen diskutierten Wechsel im Eintracht-Kader sind nun perfekt: Lucas Torró wechselt für eine Ablösesumme von 2,5 Millionen Euro nach Spanien zu seinem ehemaligen Klub CA Osasuna. Mijat Gacinovic geht zur TSG Hoffenheim. Im Gegenzug hat sich die Eintracht die Dienste von Steven Zuber gesichert. Über die genauen finanziellen Verrechnungen des sportlichen Tauschgeschäfts haben die beiden Klubs Stillschweigen vereinbart.

Eins-zu-eins sind die Wechsel aber sicher nicht über die Bühne gegangen. Wer freilich noch etwas Geld drauflegen musste, ist bislang reine Spekulation, könnte aber durchaus die TSG Hoffenheim sein. Denn Gacinovic ist mit 25 Jahren drei Jahre jünger als Zuber und hat mit 7,0 Millionen Euro gegenüber 4,5 Millionen Euro nach Angaben von transfermarkt.de einen deutlich höheren Marktwert als der Kollege. Zudem dürfte Gacinovic in Frankfurt auch etwas mehr verdient haben als Zuber in Hoffenheim. Hinzu kommt: Ein Teil einer möglichen Ablösesumme fließt wegen eines schon häufig beschriebenen umstrittenen und undurchsichtigen Vertragskonstrukts (das sogar im Buch "Football Leaks 2" thematisiert wird) an einen ehemaligen Klub Gacinovics nach Limassol in Zypern.

Gacinovic: Weggang war "schwierigste Entscheidung meines Lebens"

Pokalheld Gacinovic hat sich nach fünf Jahren bei der Eintracht mit einer Träne im Knopfloch verabschiedet. „Die Eintracht zu verlassen, ist wirklich die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ich war fünf Jahre hier und habe jedes einzelne genossen“, sagte er zum Abschied, „die Familie hat sich hier zu Hause gefühlt und wir werden vielleicht zurückkehren, um hier zu leben. Danke für alles und auf Wiedersehen.“ Die Trikotnummer „11“ hat er gleich an seinen Nachfolger weitergegeben.

Basel schont acht Spieler vor Europa League-Spieler Mit (fast) voller Kapelle wird die Eintracht am Mittwoch mit einem Charterflug nach Basel zum Achtelfinal-Rückspiel in der Europa-League (Donnerstag, 21 Uhr) fliegen und am Abend im St. Jakobs-Park trainieren. 16 Feldspieler und drei Torhüter gehören dem Aufgebot an, das das kleine sportliche Wunder vollbringen und einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen soll. Wegen einer Gelbsperre fehlt Djibril Sow.



Der FC Basel hat beim letzten Spiel der Schweizer Liga am Montagabend (0:0 gegen Luzern) Kräfte gespart und mit einer B-Elf gespielt. Acht Spieler wurden von Trainer Marcel Koller geschont.

Der Tausch der beiden Angreifer wurde in den letzten beiden Wochen eingefädelt. Zuber war gleich Feuer und Flamme. „Ich freue mich riesig auf die Chance in dieser großartigen Stadt und bei diesem großartigen Verein zu spielen“, sagte er bei seiner offiziellen Vorstellung. Der Schweizer Nationalspieler (23 Länderspiele) hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Auch Fredi Bobic war glücklich, als er den Transfer eingetütet hatte. „Steven kennt die Bundesliga, ist als Nationalspieler auch international erfahren, er ist torgefährlich und kann uns auf mehreren Positionen verstärken“, erklärte der Sportvorstand. Zuber sei ein „wichtiger Baustein“ des neuen Aufgebotes. Es ist die sportliche Vielseitigkeit, die die Eintracht bewogen hat, zuzugreifen als sich die Chance bot. „Ich kann rechts spielen, links und hinter den Spitzen“, beschreibt der Neue sich selbst, „Hauptsache offensiv, da blühe ich auf und fühle mich wohl.“ Sein zwischenzeitlicher Ausflug in die Verteidigung sei der personellen Not bei seinem Ex-Klub geschuldet gewesen. „Aber ich bin nicht nach Frankfurt gekommen, um Verteidiger zu spielen“, stellt er klar.

Zuber im Spiel ein Draufgänger, privat eher ruhig

Zuber, bislang 109 Bundesligaspiele und 14 Tore, hat klare Vorstellungen von seinem Weg in Frankfurt. Bei den Spielen in der Arena habe er als Gegner meistens „negative Erfahrungen gesammelt“, das soll nun ganz anders werden. „Ich habe gesehen, was hier los sein kann“, sagt er, „das will ich nun auf der anderen Seite erleben.“ Von seinen Qualitäten ist er total überzeugt: „Wenn ich verletzungsfrei bleibe, dann werden die Leute an mir sehr viel Freude haben.“ Im Spiel ist Zuber, der so gerne vom linken Flügel nach innen dribbelt und dann mit dem rechten Fuß abschließt, ein Draufgänger. Privat dagegen sei der Tattoo-Liebhaber eher „ruhig und ausgeglichen“ und blickt über den Tellerrand des Fußballs hinaus. „Ich lese gerne und möchte mich immer weiterbilden“, sagt er. Das sind gute Voraussetzungen, um auch sportlich den nächsten Schritt in der Karriere zu tun.