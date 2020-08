Zuber wechselt zu Eintracht Frankfurt, Gacinovic geht

Steven Zuber (links) wechselt von Hoffenheim zu Eintracht Frankfurt, Mijat Gacinovic geht den umgekehrten Weg (Fotos: dpa)

FRANKFURT - Der Schweizer Nationalspielers Steven Zuber wechselt zu Eintracht Frankfurt. Der 28-jährige Außenspieler kommt vom Bundesligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim an den Main und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Neben seiner Station im Kraichgau war Zuber zuvor beim Grasshopper Club Zürich, ZSKA Moskau und zur Leihe beim VfB Stuttgart aktiv.

„Mit Steven Zuber verstärken wir uns gleich auf mehreren Positionen. Zum einen erweitert er unsere Möglichkeiten auf beiden Außenbahnen, zum anderen kann er auch in der Mittelfeldzentrale auflaufen. Er kennt die Bundesliga, ist als Schweizer Nationalspieler auch international erfahren, torgefährlich und kann unseren Kader mit seinen Qualitäten zusätzlich bereichern“, erklärt Sportvorstand Fredi Bobic, der somit schon zu Beginn der Transferperiode eine wichtige Personalie klären kann: „Wir haben immer gesagt, dass es aufgrund der Coronapandemie ein schwieriger Transfersommer werden wird. Wir sind daher natürlich sehr glücklich, dem Kader schon früh einen wichtigen Baustein hinzufügen zu können.“

Mijat Gacinovic verlässt die Hessen derweil und wechselt zu Zubers Ex-Club. Was mehrere Medien bereits am Montag meldeten, bestätigte Eintracht Frankfurt am Dienstagmorgen. Der 25-jährige Mittelfeldspieler, der seit fünf Jahren im Kader des hessischen Bundesligisten stand, wechselt mit sofortiger Wirkung zur TSG 1899 Hoffenheim. Gacinovic stand in 157 Pflichtspielen für die Eintracht auf dem Rasen und gehörte gemeinsam mit Timothy Chandler, Makoto Hasebe und David Abraham zu den dienstältesten Spielern im Frankfurter Team.

Sportdirektor Bruno Hübner, der Gacinovic gemeinsam mit dem damaligen Cheftrainer Armin Veh nach Frankfurt holte, sagt: „Mijat war im Team und Verein stets für seine zurückhaltende, freundliche Art sowie seine aufopferungsvolle Spielweise hoch angesehen. Er bringt für einen gestanden Bundesligaspieler alles mit. Nach intensiven und ehrlichen Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Erkenntnis gelangt, dass ihm vielleicht ein Tapetenwechsel helfen könnte, um weitere Prozente aus sich herauszuholen. Dafür wünschen wir ihm den größtmöglichen Erfolg – solange es nicht gegen uns geht. Nicht zuletzt wegen seiner Glanzlichter im Pokalfinale, der Relegation oder in Rom hat Mijat bleibenden Eindruck hinterlassen und wird unabhängig davon, welches Trikot er trägt, einen Platz in unserer Eintracht-Familie haben.“

Mijat Gacinovic fügt hinzu: „Die Eintracht zu verlassen, ist wirklich die schwierigste Entscheidung meines Lebens. Ich war fünf Jahre hier und habe jedes einzelne genossen. Meine Familie und ich haben uns gefühlt wie zu Hause. Ich werde sicher irgendwann nach Frankfurt zurückkehren, um vielleicht nach der Karriere hier zu leben. Es hat richtig Spaß gemacht, der Verein hat mir viel gegeben. Danke für alles und auf Wiedersehen!“