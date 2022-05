8,99 Millionen sehen Frankfurt-Sieg bei RTL

Fans von Eintracht Frankfurt feiern den Sieg ihres Teams im Europaleague-Finale in einer Kneipe. (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Köln - RTL hat mit der Übertragung des Europa-League-Finales eine Topquote erreicht.

Durchschnittlich 8,99 Millionen Menschen sahen den 6:5-Sieg von Eintracht Frankfurt nach Verlängerung und Elfmeterschießen im Fernsehen. Der Sender kam nach eigenen Angaben auf einen Marktanteil von 39,5 Prozent. Für RTL war es die bisher erfolgreichste Europa-League-Übertragung. Zudem lief die Partie per Stream bei RTL+. Zahlen dazu lagen am Donnerstagmorgen noch nicht vor.

Bei der Übertragung im Internet war es am Mittwoch zeitweise zu Problemen gekommen. „Liebe Fußball-Fans, wir wissen um das technische Problem des Streams auf einigen Endgeräten“, hatte RTL+ kurz vor Anpfiff der Partie getwittert. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Nutzt doch alternativ gerne den RTL TV Stream in der App oder die Free-TV Übertragung bei RTL.“ Mehrere Internetnutzer berichteten in sozialen Netzwerken von einem schwarzen Bildschirm. Nach einer guten halben Stunde der ersten Halbzeit berichtete RTL+, dass das Problem behoben sei.

