Wien - Das Finale der Conference League 2023 wird am 7. Juni in Prag ausgerichtet. Die Entscheidung traf das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA in Wien.

Das diesjährige Endspiel zwischen der AS Rom und Feyenoord Rotterdam wird am 25. Mai in Tirana angepfiffen. Den UEFA-Kongress 2023 terminierte der Dachverband für den 5. April in Lissabon.

