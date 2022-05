Flick gratuliert Frankfurt zu „fantastischem Erfolg“

Bundestrainer Hansi Flick gratuliert der Frankfurter Eintracht. (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa)

Sevilla - Bundestrainer Hansi Flick hat Eintracht Frankfurt nach dem Triumph in der Europa League zu einem „fantastischen Erfolg“ gratuliert.

„Oliver Glasner und sein Trainerteam haben großartige Arbeit geleistet und mit ihrem offensiven, leidenschaftlichen Fußball nicht nur die vielen Fans von Eintracht Frankfurt mitgerissen“, sagte Flick (57) einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zufolge.

Der Fußball-Bundesligist feierte durch den 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers in Sevilla seinen ersten internationalen Titel seit 42 Jahren. „Ich freue mich ganz besonders auch für unseren Nationaltorhüter Kevin Trapp, der maßgeblich zu diesem Titelgewinn beigetragen hat und seiner Mannschaft die gesamte Saison über ein sicherer Rückhalt, aber auch Antreiber und Motivator war“, sagte Flick. Trapp hatte im Elfmeterschießen den Versuch von Aaron Ramsey gehalten.

„Es ist ein großartiger Erfolg für den deutschen Fußball, den Eintracht Frankfurt herausragend vertreten hat“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. „Eine fußballverrückte Stadt und ihr Traditionsverein haben nicht erst in den vergangenen Monaten ganz Europa begeistert, sondern bereits vor drei Jahren, als Frankfurt noch knapp im Halbfinale der Europa League ausgeschieden war. Nun hat sich die Eintracht für ihre leidenschaftlichen Auftritte in diesem Wettbewerb belohnt.“

DFB-Direktor Oliver Bierhoff äußerte, die Eintracht habe den Wettbewerb „im Zusammenspiel mit ihren vielen leidenschaftlichen Fans“ aufgewertet. „Sie hat gezeigt, was Teamgeist und Begeisterung bedeuten und welche Erfolge dann möglich sind, wenn eine Mannschaft, ein Verein und die gesamte Stadt für ein gemeinsames Ziel brennen“, sagte Bierhoff. „Die Marke Eintracht Frankfurt ist in den vergangenen Jahren bereits eine internationale geworden, seit heute hat sie noch einmal an Strahlkraft gewonnen. Die Eintracht ist ein Vorbild für viele Clubs nicht nur in Deutschland.“

