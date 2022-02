Leipziger Abschlusstraining ohne Abwehrchef Orban

Leipzigs Spieler Willi Orban am Ball. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa)

Leipzig - RB Leipzig hat ohne Willi Orban das Abschlusstraining vor dem Hinspiel in der Zwischenrunde der Europa League bestritten.

Der 29 Jahre alte Abwehrchef musste wegen einer leichten Erkältung passen, erklärte RB Leipzig. Der Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga empfängt an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+, Nitro) den spanischen Erstligisten Real Sociedad aus San Sebastian. RB hatte sich als Dritter in seiner Champions-League-Gruppe noch das Überwintern im Europapokal gesichert. San Sebastian kam als Zweiter in der Europa-League-Gruppenphase in die Playoff-Runde zum Erreichen des Achtelfinales.

Das Rückspiel findet am 24. Februar in San Sebastian statt.

