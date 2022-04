West-Ham-Coach Moyes lobt Frankfurt: „Unglaubliche Leistung“

Lobt die Frankfurter, warnt aber auch vor der Eintracht: West Ham Uniteds Trainer David Moyes. (Bild: dpa) (Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

London - West Ham Uniteds Trainer David Moyes hat vor dem Europa-League-Halbfinale vor Gegner Eintracht Frankfurt gewarnt.

„Barcelona in zwei Spielen zu schlagen, war eine unglaubliche Leistung und zeigt Frankfurts Qualitäten. Sie haben viele Ähnlichkeiten mit uns und es wird ein spannendes Spiel“, sagte der 59-Jährige in London. Die Engländer gehen am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) als leichter Favorit in das Duell mit den Hessen, die immerhin den ehemaligen Champions-League-Sieger aus Spanien aus der Europa League geworfen haben.

„Sie sind ein großer Name im deutschen Fußball mit unglaublicher Unterstützung. Ich war schon bei ein paar Spielen in Frankfurt und sie hatten immer einen riesigen Support“, fügte Moyes, der in seiner Karriere auch schon Manchester United und den FC Everton trainiert hat, an. Er halte es für „ganz besonders“, dass zwei Vereine mit derartiger Geschichte aufeinandertreffen.

Die „Hammers“ tragen ihre Heimspiele im Londoner Olympiastadion aus und haben im laufenden Wettbewerb bereits Dauersieger FC Sevilla sowie Olympique Lyon mit dem ehemaligen Nationalspieler Jérôme Boateng besiegt. Mittelfeldmann Mark Noble sagte: „Frankfurt ist ein fantastischer Fußballverein. Jedes Team, das Barcelona besiegt, musst du respektieren.“

© dpa-infocom, dpa:220427-99-67789/2