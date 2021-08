Ali Ibrahimaj verlässt den FC Gießen

Tim Korzuschek (links) war schon weg, Ali Ibrahimaj (rechts) folgt ihm nun. Foto: Ben

GIESSEN - GIESSEN (rd). Herber Verlust für den FC Gießen: Ali Ibrahimaj verlässte dne Fußball-Regionalligisten laut Pressemitteilung des Vereins "auf eigenen Wunsch". Zitiert wird der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler, der erst im Januar vom KFC Uerdingen gekommen war, wie folgt: "Ich bin mittlerweile in einem Alter, in dem ich mich auch mit meiner beruflichen Karriere nach der Zeit als Fußballer beschäftigen muss. Die letzten Monate haben gezeigt, dass sich meine Selbstständigkeit mit dem Verein schwer vereinbaren lässt. Deshalb bedanke ich mich beim FC Gießen, dass man meinen Wunsch nachgekommen ist, den Vertrag vorzeitig zu beenden." Er habe eine "gute Zeit in Gießen gehabt", bedanke sich "für die vertrauensvolle Zusammenarbeit" und wüsche "dem Team um Trainer Daniyel Cimen und Vorstand Turgay Schmidt alles Gute". Der Verein betont "die besondere menschliche und sportliche Bedeutung" Ibrahimajs, der als Offensivkraft enorm fehlen wird.